Le rêve olympique de Sha’Carri Richardson a été anéanti par la guerre contre la drogue ⋆ .

Sha’Carri Richardson regarde après avoir remporté la finale du 100 mètres féminin le jour 2 des essais de l’équipe olympique américaine d’athlétisme 2020 à Hayward Field le 19 juin 2021 à Eugene, Oregon. (Photo de Patrick Smith/.)

Sha’Carri Richardson remportait la course pour l’athlète américaine la plus populaire des pré-olympiques et puis, soudainement, elle ne l’était plus. Elle est toujours populaire – la controverse l’a rendue sympathique et encore plus célèbre – mais maintenant tout est compliqué.

Sha’Carri se rendait à Tokyo en tant que favorite pour finir sur une boîte Wheaties avec ses cheveux enflammés, sa vitesse fulgurante et sa confiance audacieuse. Nous aimons quelqu’un qui sait qu’elle est mauvaise et elle savait qu’elle était une mauvaise maman. Mais dans une tournure digne d’un roman, une chose amusante s’est produite sur le chemin du couronnement. Son histoire a été bouleversée par la pathétique guerre contre la drogue.

S’il vous plaît, me manquez avec l’idée que c’est de sa faute si elle a pris de l’herbe (pour surmonter la douleur de la mort de sa mère) et l’argument Karen-ish qu’elle aurait dû mieux savoir. Les gens n’ont pas tardé à la blâmer – une jeune de 21 ans au milieu du moment le plus difficile de sa vie – parce qu’il est facile de rejeter la faute sur une seule personne.

Oui, elle a enfreint une règle mais le vrai problème est la règle. C’est stupide et étant donné à quel point la prohibition des drogues et la guerre contre la drogue portent atteinte à la communauté noire, nous ne devrions accorder aucun respect à cette règle oppressive. Si nous suivons et respectons de mauvaises règles immorales, la société n’avancera jamais. Le mouvement des droits civiques qui nous a aidés à nous libérer était alimenté par le concept de désobéissance civile – rejetant et enfreignant les règles immorales et oppressives. Alors au lieu de sauter sur la notion simpliste de règles sont des règles et elle n’a pas suivi les règles, faisons quelque chose de plus grand et de plus significatif : critiquons les institutions pour avoir perpétué une interdiction ridicule de la marijuana.

Sha’Carri Richardson court – et célèbre sa victoire – dans la demi-finale du 100 mètres féminin le deuxième jour des essais olympiques d’athlétisme des États-Unis 2020 à Hayward Field le 19 juin à Eugene, Oregon. (Photo de Patrick Smith/.)

Pourquoi la marijuana est-elle illégale? Ce n’est pas un améliorateur de performance, ce n’est pas un stéroïde, alors pourquoi est-il interdit ? Si Sha’Carri s’était saoulé il n’y aurait pas de problème, mais même un peu d’herbe est disqualifiante ? Cela ne semble-t-il pas arbitraire ? Le vrai problème n’est pas que Sha’Carri a fumé (ou mangé) de l’herbe. C’est que nous vivons dans un pays qui valorise la poursuite du bonheur tout en criminalisant la consommation de marijuana. Et ce pays le fait parce que la prohibition de la marijuana contribue à alimenter le complexe industriel pénitentiaire qui abrite des milliers et des milliers de contrevenants à la marijuana – ils sont le produit principal.

Et la plupart d’entre eux sont des Noirs.

La marijuana est une drogue de passerelle pour que les blancs puissants prennent la liberté des noirs. La criminalisation de la marijuana est une grosse affaire. Et nos efforts pour contrôler la marijuana signifient que des milliers de toxicomanes noirs américains non violents sont attaqués par la police tandis qu’une industrie de plusieurs milliards de dollars est contrôlée par des criminels homicides qui vivent dans d’autres pays. Et des gens comme Sha’Carri sont pénalisés pour avoir voulu la paix qu’apporte la marijuana. Ce système n’a aucun sens et si la marijuana était légalisée en Amérique, cela écraserait le marché clandestin, libérerait la police pour poursuivre les crimes réels et créerait des millions et peut-être des milliards de dollars d’impôts.

Sha’Carri devait devenir le visage des Jeux olympiques de Tokyo, mais maintenant elle est comme le visage du ridicule de notre interdiction de la marijuana. Je veux juste la voir courir, mais comme l’a écrit The Onion, “Les rêves écrasés sur des conneries triviales représentent la nation mieux que la médaille d’or ne le pourrait jamais.”

La victoire de Sha’Carri aurait été considérée comme un exemple d’American Awesomeness, mais Sha’Carri ne pas être en mesure de courir dessus est un exemple de American Patheticness.

Touré est l’hôte des podcasts Toure Show et Democracyish et des docuseries podcast Who Was Prince? Il est également l’auteur de six livres.

