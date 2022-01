Le rêve pour 2022 est Anthony Joshua contre Deontay Wilder, Tyson Fury contre Oleksandr Usyk ainsi que des combats passionnants pour Canelo, Josh Taylor et Amanda Serrano soutenue par Jake Paul contre Katie Taylor

Avec les plus grandes stars de la boxe telles que Tyson Fury, Canelo Alvarez, Anthony Joshua et Terence Crawford ne se battant généralement qu’une ou deux fois par an, il est crucial que chaque compétition compte.

Ce sont donc les 10 combats les plus fascinants que la boxe mondiale puisse livrer en 2022, des poids lourds aux super-coqs. Nous avons choisi tous les nouveaux matchs (donc pas d’Inoue-Donaire II, de Canelo-Golovkin III ou de Chocolatito-Estrada III) et bizarrement ne semble contenir Jake Paul nulle part. Il doit y avoir une erreur.

Mis à part Fury vs Usyk, Wilder vs Joshua est sûrement le méga combat des poids lourds à mener en 2022

10. Anthony Joshua contre Deontay Wilder

Il ne présente peut-être pas les deux meilleurs poids lourds du monde, mais ce slugfest alléchant est le match le plus excitant de la division. Les deux sont d’énormes puncheurs, les deux sont vulnérables, vous ne pouvez donc tout simplement pas cligner des yeux pendant le nombre de tours – ou de minutes – que cela dure. Le Britannique Joshua est plus poli, mais Wilder est plus attaché à son style, c’est-à-dire qu’il fait le plein de chaque fenaison. Avec l’Américain maintenant âgé de 36 ans, nous devons voir ce méga combat avant qu’il ne soit trop tard.

9. Gennady Golovkin contre Chris Eubank Jr

Quand Eubank Senior a déclaré que son fils pourrait mettre KO Golovkin en 2015, le monde s’est demandé si « l’anglais » avait avalé son monocle. Mais en 2022, c’est un concours de poids moyen plus égal. Golovkin a 39 ans et sa carrière stagne depuis ces deux compétitions épiques avec Canelo. Aimez ou détestez Junior, c’est idéal pour les deux : un combat accrocheur pour GGG et une chance pour Eubank de faire enfin sa marque. Jermall Charlo contre Demetrius Andrade peut être le combat à 160 livres, mais cela a un attrait formidable.

Eubank veut un combat de grand nom et GGG peut montrer aux sceptiques qu’il est loin d’avoir fini

8. Naoya Inoue contre Stephen Fulton

« Le monstre » Inoue a eu du mal à trouver une opposition d’élite depuis sa guerre de 2020 avec Nonito Donaire. L’étoile montante américaine invaincue Fulton est l’homme qu’il faut. Cela signifie qu’Inoue passe à une quatrième catégorie de poids (il a commencé à 108 lb), ce qui pourrait annuler sa puissance de frappe dévastatrice. Mais le polyvalent Fulton, qui sait boxer et se bagarrer, ne voudra peut-être toujours pas tester son menton contre le pétard glacé du Japon. Un combat qui cimente la grandeur d’Inoue ou couronne une nouvelle superstar à Fulton.

7. Josh Taylor contre Teofimo Lopez

Deux boxeurs colériques mais de classe élite. L’Écossais Taylor a battu le meilleur à 140 livres et, à condition qu’il ne soit pas contrarié par Jack Catterall en février, il a un besoin urgent de challengers. Lopez passe de 135 livres après avoir subi son propre bouleversement à George Kambosos Jr. Mais si ‘The Takeover’ peut tirer les leçons de cette défaite et se concentrer sur sa boxe, il a la taille, les compétences et la puissance pour être une force à la lumière- poids welters. Cela vaudrait la peine pour la guerre verbale avant même les deux coups commerciaux.

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

6. Devin Haney contre Gervonta Davis

Le poids léger est une division empilée de talents et ce match classique boxeur contre puncheur entre deux as américains arrogants est l’un des meilleurs qu’il puisse offrir. Le puissant «Tank» Davis, 27 ans, a rebondi dans les divisions pour ramasser des ceintures, mais il doit se mesurer à un grand nom. Entrez Haney, le jeune homme de 23 ans au sourire éblouissant et aux compétences. Haney a la hauteur et un jab précis, mais il peut être vacillé et Davis est l’un des finisseurs les plus brutaux de la boxe. L’amener sur.

5. Katie Taylor contre Amanda Serrano

Il se trouve que deux des trois meilleurs combattants livre pour livre de la boxe féminine ont à peu près le même poids et – contrairement à plusieurs des combats de cette liste – cela a de grandes chances de se produire en 2022. Le champion irlandais incontesté des poids légers Taylor hasn pas perdu en tant que pro. La championne du monde multi-poids de Porto Rico, Serrano, qui est surveillée par les promotions les plus utiles de Jake Paul, a un dossier de 42-1 et sa seule défaite remonte à il y a dix ans. Les deux ont un style tout en action et tandis que Serrano est peut-être plus proche de son apogée, Taylor a une incroyable volonté de gagner.

Serrano, qui a remporté des titres mondiaux à tous les poids, du super-mouche au super-léger, s’est associé à Paul en signant avec MVP

Mark Robinson/Matchroom

Katie Taylor est la championne incontestée des poids légers et il semble qu’un combat avec Serrano soit sur les cartes en 2022

4. George Kambosos Jr contre Vasyl Lomachenko

Un combat pour régler le vrai poids léger n ° 1. Lomachenko semblait proche de son meilleur en dominant Masayoshi Nakatani et Richard Commey l’année dernière. Teo Lopez n’allait jamais donner à Loma une revanche (compréhensible) mais son conquérant, Kambosos Jr, n’a peur d’aucun défi. Même en Australie, Lomachenko commencerait comme favori en raison de son jeu de jambes d’un autre monde et de son QI dans le ring. Mais le Kambosos obstiné et sous-estimé a battu l’homme qui a battu Lomachenko. Jouez.

3. Canelo Alvarez contre Artur Beterbiev

La plus grande superstar de la boxe peut-être passer au cruiserweight était une histoire surprenante à la fin de l’année dernière, mais un défi bien plus grand l’attend si Canelo revient à 175 lb. Artur Beterbiev est invaincu, a un ratio de KO de 100 pour cent et est le meilleur chien léger-lourd. Le redoutable Russe barbu a surmonté une horrible coupure contre Marcus Browne en décembre, mais – aussi bon qu’il soit toujours à 36 ans – le Mexicain Alvarez ne cesse de s’améliorer. Gagnez ceci et Canelo est le roi d’une autre division.

Canelo envisage maintenant une ceinture au cruiserweight mais Beterbiev est un combat que les fans aimeraient voir

2. Tyson Fury contre Oleksandr Usyk

Tout combat pour régler le championnat du monde incontesté des poids lourds est un incontournable, sans parler d’un combat entre deux excentriques hautement qualifiés, charismatiques et invaincus. Le «Gyspy King» de 6 pieds 9 pouces serait le favori en raison de sa taille, mais dans l’ancien dirigeant des cruiserweight Usyk, Fury ferait face à quelque chose qu’il n’a jamais eu auparavant: un gaucher avec un talent immense, un pedigree amateur et aucune peur de n’importe qui. Nous devrons peut-être attendre Usyk-AJ II en premier, mais c’est ce dont la boxe a besoin.

Fury veut avoir une chance de devenir champion incontesté en combattant Usyk mais l’Ukrainien est contractuellement obligé d’avoir une revanche avec Joshua

1. Terence Crawford contre Errol Spence Jr

Aucun des deux combattants n’est aussi emblématique que Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, mais ils risquent d’imiter ces légendes des poids welters d’une manière: attendre beaucoup trop longtemps sur un super combat alléchant. Crawford qui frappe les interrupteurs est sans doute le boxeur le plus talentueux de toutes les catégories de poids. Spence, trois ans plus jeune à 31 ans, est un champion du monde invaincu et dans la plupart des top cinq livre pour livre. Ils ne s’aiment pas, mais des problèmes d’ego et de promotion les ont séparés. Spence a ensuite Yordenis Ugas. Un challenger digne de ce nom, mais Crawford est l’épreuve de force dont nous aspirons tous.

Spence, à gauche

