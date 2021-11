Le réveil applaudi d’un homme de Bilbao qui a « complimenté » une jeune fille de 18 ans

Nouvelles connexes

La RAE définit le compliment comme un « bref dicton avec lequel une certaine qualité de quelqu’un est évaluée, en particulier la beauté d’une femme », mais elle devrait indiquer clairement dans quel contexte nous pourrions être confrontés à un compliment et dans lequel nous ferions un compliment jugement que l’autre partie Il ne nous a pas interrogés sur son apparence physique. Ce n’est pas la même chose de dire à une personne proche qu’à un inconnu, et ce n’est pas la même chose non plus cracher dans l’intimité qui crie dans la rue.

Ce dernier est ce que les femmes ont trop longtemps souffert : jugements d’étrangers qui croient avoir le droit de louer ou de critiquer votre physique, les violant dans leur quotidien. Le dernier exemple en ce sens, nous devons aller chercher dans les rues de Bilbao, où un chauffeur a qualifié une jeune fille de 18 ans de « jolie » qu’il a rencontrée. Cependant, cette fois, la réponse trouvée n’était pas celle à laquelle il s’attendait.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux ces jours-ci, montre ce qui s’est passé lundi dernier dans le quartier d’Ibarrekolanda. La jeune femme a répondu à l’homme en lui faisant savoir qu’elle n’avait pas aimé ça et il a continué à la gronder. Une femme passait vu la scène et face au conducteur, attirer l’attention des autres passants, des femmes pour la plupart, qui lui reprochent également son attitude et lui demandent de partir.

« Tu penses que c’est normal ?

L’homme a continué sur la défensive tandis que la femme a répété que « vous n’avez rien à lui dire. Est-ce qu’elle vous a demandé de lui dire quelque chose, de lui donner votre avis ? Cela vous semblera normal », mais il ne l’a pas fait. déménager de chez lui et il a insisté pour normaliser son comportement : « Vous lui avez manqué de respect. Vous êtes assez vieux pour ne rien dire aux filles..

15h00 le lundi.

Ce n’était ni la nuit, je n’étais pas seul, je n’étais pas non plus en train de « provoquer », ni d’enseigner, ni de le demander …….. pic.twitter.com/EtF6hR7QTw – maddigdh (@maddigdh) 8 novembre 2021

« Mais, et alors ? », répétait-il, ajoutant le slogan macho de « Tu ne peux rien dire, une autre fille serait contente et te remercierait même. Si un mec que tu aimes te le dit, ce serait bien ». La diffusion sur les réseaux sociaux a permis à la vidéo de parvenir à la police de Bilbao, qui a confirmé qu’elle transférerait le matériel à l’unité correspondante pour examen :

Bonjour, nous avons déplacé la vidéo dans l’unité appropriée pour examen.

Salutations. – Bilbao Polizia (@Bilbao_Polizia) 9 novembre 2021

Espérons que ces réponses fortes servent à éradiquer ces comportements.

