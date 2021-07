Le réveil en tête, le Congrès discute du plan proposé par Prashant Kishor

in

Le parti du Congrès discute activement d’un plan de réforme et de relance proposé par le stratège politique Prashant Kishor, a rapporté aujourd’hui l’Indian Express. Le plan d’action de Kishor a été conçu pour préparer le parti au combat pour les élections générales de 2024 afin d’affronter la marque Modi et la machine électorale du BJP. Les membres du Comité de travail du Congrès se réunissent en groupes pour discuter du programme de réveil.

Selon le rapport d’IE, Kishor avait soumis le plan à Sonia et Rahul Gandhi lors de sa rencontre avec eux au début du mois. Kishor aurait également rencontré Priyanka Gandhi.

Le rapport affirme que Prashant Kishor veut s’impliquer activement dans la stratégie électorale, la coordination, la gestion ainsi que les décisions d’alliance du parti du Congrès. Kishor souhaite également rejoindre officiellement le Congrès et les discussions sont en cours sur le plan de relance et sur la manière de faire avancer la proposition de Kishor. “Priyanka Gandhi Vadra a été la force motrice”, a déclaré un dirigeant à l’IE.

Le rapport indique que Kishor a suggéré la création d’un groupe habilité à prendre toutes les décisions clés. Il a également proposé des mesures pour renforcer les comités d’État et de district.

Les membres du Comité de travail du Congrès ont tenu plusieurs réunions en groupes dans un passé récent pour discuter des propositions. Le rapport indique que le secrétaire général de l’AICC, KC Venugopal, et l’ancien ministre syndical AK Antony ont coordonné les réunions.

La première de ces réunions a également été suivie par Ghulam Nabi Azad, chef de l’opposition à Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, P Chidambaram, Adhir Ranjan Chowdhury et Pawan Kumar Bansal.

Le député de Rajya Sabha et le haut dirigeant du Congrès Anand Sharma, le secrétaire général de l’AICC Harish Rawat, l’ancien CM du Madhya Pradesh Kamal Nath, Raghuveer Meena et Ambika Soni étaient présents à la deuxième réunion. Priyanka, Digvijaya Singh, Tariq Anwar et Jairam Ramesh étaient présents lors de la troisième réunion.

Au début de la semaine, Rahul Gandhi aurait eu des entretiens avec de hauts dirigeants du parti pour discuter des avantages et des inconvénients de l’adhésion de Kishor au parti.

Notamment, Kishor est actuellement conseiller principal du Punjab CM Capt Amarinder Singh. Kishor avait précédemment exprimé son intention de se joindre à la politique active.

