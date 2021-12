Le réveillon du Nouvel An à Times Square toujours, avec une foule plus petite

Les zones de visualisation qui accueillent normalement environ 58 000 personnes seront limitées à environ 15 000 pour permettre une plus grande distance, et toutes les personnes présentes doivent présenter une preuve de vaccination et porter un masque.

La célébration du Nouvel An de la semaine prochaine à Times Square se poursuivra, mais pas avec autant de fêtards que d’habitude en raison de COVID-19, a annoncé jeudi le maire Bill de Blasio.

Les zones de visualisation qui accueillent normalement environ 58 000 personnes seront limitées à environ 15 000 pour permettre une plus grande distance, et toutes les personnes présentes doivent présenter une preuve de vaccination et porter un masque.

Les changements ont été apportés alors que la Big Apple est aux prises avec un pic de cas de virus, alimenté par la propagation rapide de la variante omicron. Mardi, la ville a établi un record sur une journée avec 17 200 nouveaux cas.

La vague a conduit à l’annulation de concerts, d’événements sportifs et de spectacles à Broadway, mais de Blasio a montré une forte préférence pour que le bal annuel de Times Square se déroule comme prévu.

Il y a un peu plus d’un mois, de Blasio a joyeusement annoncé qu’une foule entièrement vaccinée de centaines de milliers de personnes serait de retour à la célébration emblématique après avoir été limitée l’année dernière à de petits groupes de travailleurs essentiels. Mais c’était avant qu’omicron ne prenne feu.

De Blasio a déclaré jeudi que la ville surveillait la situation et annoncerait des précautions supplémentaires si nécessaire. Parmi les autres changements annoncés jeudi, les fêtards ne seront pas autorisés à entrer dans les zones d’observation avant 15 heures, beaucoup plus tard que les années précédentes.

Le soir du Nouvel An l’année dernière, Times Square était presque vide, avec Jennifer Lopez et d’autres artistes se produisant derrière les barricades de la police devant de petits groupes composés de travailleurs essentiels. Après que les vaccins soient devenus largement disponibles aux États-Unis, la ville a autorisé les foules à revenir aux feux d’artifice du Macy’s Fourth of July, au Macy’s Thanksgiving Parade et à d’autres événements.

