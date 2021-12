Le réveillon du Nouvel An de Dick Clark avec Ryan Seacrest partage l’ensemble 2022

ABC et MRC Live & Alternative ont annoncé la programmation du spécial Rockin’ Eve du Nouvel An 2022 de Dick Clark avec Ryan Seacrest avec des apparitions de LL Cool J, Karol G, Billy Porter, Journey, et plus encore. L’émission sera diffusée le 31 décembre via ABC, animée par Seacrest et Liza Koshy.

Jouant de Times Square à New York avec Karol G, Journey et Chlöe, LL Cool J récapitulera les plus grands succès de sa carrière avec une performance spéciale qui s’étend sur des décennies. Le multi-trait d’union a récemment été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et clôturera l’année mouvementée sur une bonne note.

Apparaissant de la Nouvelle-Orléans pour la couverture du compte à rebours du fuseau horaire central, Billy Porter accueillera et jouera depuis le bateau fluvial Louis Armstrong sur le fleuve Mississippi dans le quartier français. Le lieu historique accueillera une représentation du nouveau single du musicien et acteur.

À Los Angeles, Ciara accueillera le compte à rebours avec des apparitions d’Avril Lavigne et Travis Barker, Big Boi et Sleepy Brown, Don Omar, French Montana, Macklemore avec Ryan Lewis, et Windset, Maneskin, MaskedWolf, Une république, Mae Muller, Polo G, et plus encore.

Dans un compte à rebours spécial en espagnol de Porto Rico, la star du reggaeton Papa Yankee offrira une performance à élimination directe dans sa ville natale à San Juan. Il marquera le tout premier compte à rebours en espagnol pour le réveillon du Nouvel An de Dick Clark, qui fêtera également son 50e anniversaire. Il sera animé par l’actrice et chanteuse portoricaine Roselyn Sanchez.

Le programme n°1 de la programmation du réveillon du Nouvel An chaque année, le programme de l’année dernière a dominé les livraisons combinées de ses concurrents de diffusion de 7,0 millions de téléspectateurs au total et de 63 % avec les adultes de 18 à 49 ans. Montant en flèche à deux chiffres d’une année sur l’autre, la télédiffusion de fin de soirée de l’année dernière a attiré 18,4 millions de téléspectateurs au total et s’est classée comme la spéciale musicale la mieux notée de 2020 parmi les adultes de 18 à 49 ans.

