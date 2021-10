Le revenu net par habitant du Bengale et du Tamil Nadu résiste au choc pandémique au cours de l’exercice 21

Parmi les autres grands États, le Tamil Nadu a également fait bonne figure avec des taux de croissance de 1,11 % et 5,49 %, respectivement, des revenus nets réels et nominaux par habitant au cours de l’année pandémique.

En 2020-2021, l’année qui a vu le PIB national chuter d’un taux sans précédent de 7,3 % en termes réels, certains États ont mieux résisté que d’autres aux effets néfastes de la pandémie sur leurs économies.

Le Bengale occidental, par exemple, a réussi à faire état d’une croissance positive du revenu net par habitant (NPCI) en 2020-21 : de 0,67 % aux prix de 2011-12 et de 7,16 % aux prix courants. Sur une base pan-indienne, le NPCI a baissé de 3,99 % en 2020-2021 en terme réel et de 8,36 % en terme nominal.

Le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a tweeté vendredi : « W. Le Bengale classé n ° 1 des États par RBI sur la croissance du revenu net par habitant en 2020-2021. Bravo ! Croissance de la BM + 7,16% alors que la moyenne de l’Inde – 3,99. »

Parmi les autres grands États, le Tamil Nadu a également fait bonne figure avec des taux de croissance de 1,11 % et 5,49 %, respectivement, des revenus nets réels et nominaux par habitant au cours de l’année pandémique.

En revanche, l’Uttar Pradesh a fait état d’une baisse de 8,06 % du NPCI en termes réels et de 0,42 % en termes nominaux. Les chiffres correspondants pour le Madhya Pradesh étaient de -4,71 et -6,12 %, et pour le Karnataka, de 1,62 % et -3,25 %. Les chiffres pour d’autres États plus grands comme le Gujarat et le Maharashtra ne sont pas encore disponibles.