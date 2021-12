Le revenu total de Sebi en baisse de 15% à Rs 813 cr en 2019-20

Les revenus des frais comprenaient les revenus des frais annuels ou d’abonnement, la contribution aux frais de cotation des bourses, les revenus d’enregistrement, de renouvellement et de demande.

Le revenu total de l’organisme de réglementation des marchés des capitaux Sebi a diminué de 15% pour atteindre 813 crores de roupies en 2019-2020, principalement en raison d’une baisse des revenus provenant des frais et des abonnements.

Selon les comptes annuels de Sebi rendus publics mercredi, les dépenses totales du régulateur sont passées à 588,14 crore de Rs pour l’exercice clos le 31 mars 2020, contre 492,34 crore de Rs lors de l’exercice précédent.

Les autres dépenses administratives sont passées de Rs 131 crore à Rs 148 crore et les dépenses d’établissement sont passées de Rs 293,15 crore à Rs 375,69 crore.

Les revenus des frais du régulateur ont baissé à Rs 608,26 crore de Rs 750,14 crore tandis que les revenus des investissements ont chuté à Rs 170,35 crore de Rs 180,66 crore. Cependant, les autres revenus sont passés de Rs 17,44 crore à Rs 18,15 crore.

Dans l’ensemble, le revenu total du chien de garde du marché est tombé à 813,04 crores de Rs en 2019-2020, contre 963,59 crores de Rs au cours de l’exercice précédent, ce qui indique une baisse de 15,6%.

Les revenus des frais comprenaient les revenus des frais annuels ou d’abonnement, la contribution aux frais de cotation des bourses, les revenus d’enregistrement, de renouvellement et de demande.

Formé par le gouvernement en 1988, le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a reçu des pouvoirs statutaires après l’adoption de la loi Sebi en 1992 après que l’escroquerie Harshad Mehta a frappé les marchés indiens.

Conformément à son préambule, Sebi a pour mandat de protéger les intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ainsi que de promouvoir et de réguler les marchés des valeurs mobilières.

Elle réglemente les activités sur les bourses et autres marchés de valeurs mobilières, enregistre et réglemente divers intermédiaires de marché, notamment les courtiers, les banquiers d’affaires, les registraires, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers en investissement, ainsi que les investisseurs de portefeuille étrangers, les agences de notation de crédit, les fonds communs de placement et les fonds de capital-risque.

En outre, Sebi est mandatée pour contrôler les pratiques commerciales frauduleuses et déloyales, les délits d’initiés et autres activités manipulatrices.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.