Le révérend Jesse Jackson et sa femme hospitalisés en raison de COVID-19

Le révérend Jesse Jackson, 79 ans, et sa femme ont tous deux été hospitalisés après être tombés malades à cause d’un cas révolutionnaire de COVID-19. Le révérend est entièrement vacciné et a reçu sa première dose de vaccin en janvier lors d’un événement largement médiatisé destiné à inciter le public. Lui et sa femme sont tous deux soignés au Northwestern Memorial Hospital de Chicago. “Les médecins surveillent actuellement l’état des deux”, selon un communiqué de l’association à but non lucratif des Jackson, la Rainbow/PUSH Coalition.

“Il n’y a pas d’autres mises à jour pour le moment”, poursuit le communiqué, selon AP News. “Nous fournirons des mises à jour dès qu’elles seront disponibles.” Le révérend Jesse Jackson est depuis longtemps un défenseur des droits civiques. Protégé du Dr Martin Luther King Jr., le révérend s’est fait un nom en travaillant sur une longue liste de problèmes de droits, l’un d’eux étant la privation du droit de vote.

Jesse Jackson a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2017, même si cela ne l’a pas empêché de rester à l’avant-garde de nombreuses causes politiques. Il avait précédemment exhorté les Noirs aux États-Unis à se faire vacciner alors qu’ils étaient à la traîne des Blancs aux États-Unis. droits. Jackson a annoncé le diagnostic dans un communiqué. “Ma famille et moi avons commencé à remarquer des changements il y a environ trois ans”, a-t-il écrit dans un communiqué selon CNN. “Après une batterie de tests, mes médecins ont identifié le problème comme étant la maladie de Parkinson, une maladie qui a battu mon père.”

“La reconnaissance des effets de cette maladie sur moi a été douloureuse, et j’ai mis du temps à en saisir la gravité”, a ajouté le double candidat à la présidentielle. “Pour moi, un diagnostic de Parkinson n’est pas un signe d’arrêt mais plutôt un signal que je dois modifier mon mode de vie et me consacrer à la physiothérapie dans l’espoir de ralentir la progression de la maladie.” Jackson a subi une intervention chirurgicale en février de cette année pour des douleurs abdominales. L’opération s’est terminée rapidement et il a été libéré sans problème. “Il est de bonne humeur et sera libéré dans quelques jours”, a ajouté l’association. “Merci pour votre amour, votre soutien et vos prières continus.”