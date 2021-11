Le révérend Jesse Jackson tombe en aidant les étudiants manifestant de l’université Howard

Tour. Jesse Jackson obtenu un accord verbal de l’administration de l’Université Howard pour permettre aux étudiants de mettre fin à leur manifestation sans risque d’expulsion. L’arrangement garantit également une enquête sur chaque dortoir contenant des moisissures dangereuses.

Le révérend Jesse Jackson (Photo de Brandon Bell/.)

Après la réunion, le révérend Jackson est retourné au Blackburn Center pour informer les étudiants des progrès réalisés avec l’administration. Quelques instants avant que l’activiste ne puisse jouer un jeu complet, Jackson est tombé et s’est coupé la tête. L’icône des droits civiques de 80 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital par son équipe pour recevoir des soins pour la blessure et vérifier toute autre blessure.

« Il sait qu’il y a quelque chose de plus grand ici, quelque chose de plus grand que nous tous », Raegen Carter, a déclaré au Grio le directeur national des médias et directeur des communications de The Live Movement, une coalition nationale de la HBCU.

Le Grio a observé Jackson tenter de persévérer avec les étudiants et de discuter de la réunion, mais son équipe et les dirigeants de la manifestation ont poussé Jackson à consulter un médecin et à revenir lorsqu’il a été autorisé par les médecins.

Les étudiants militants organisant la prise de contrôle de Blackburn ont déclaré que l’accord obtenu par le révérend Jesse Jackson était un début, mais ne répond toujours pas à leurs demandes.

« Nous avons obtenu une réponse mais ce n’est pas la réponse que nous recherchons », a ajouté Carter. « Ce n’est pas la réponse dont nous avons besoin.

(Photo : TheGrio/Jessica Floyd)

Les manifestants entrent dans leur troisième semaine de contestation des conditions de logement et financières. Le 19e jour de la manifestation, le révérend Jackson a rejoint les étudiants sur le campus avec les géants des droits civiques, le révérend. Guillaume Barbier et Rév. Marc Thompson. Leur présence sur le campus met en évidence la sévérité du mouvement étudiant.

Le révérend Jackson exerce une influence considérable à l’échelle mondiale. Pour cette raison, il a contacté le président de l’Université Howard, le Dr. Wayne AI Frédéric.

TheGrio était sur les lieux avec les organisateurs de la prise de contrôle de Blackburn alors que Jesse Jackson et Frederick se rencontraient pour discuter des préoccupations croissantes des étudiants qui ont été décrites comme un campus en ruine et une administration relevant le défi avec des oreilles sourdes.

(Photo : TheGrio/Jessica Floyd)

Depuis le début des manifestations en octobre, les étudiants ont appelé à une conversation avec Frederick. Malgré la pression des étudiants, des parents, des anciens élèves, des élus et des militants, Frederick doit encore s’engager directement avec ceux qui sont retenus dans les tentes et au Blackburn Center. Les dirigeants de la manifestation ont appelé Frederick à démissionner s’il n’est pas en mesure d’écouter les préoccupations des étudiants et de faire un suivi lorsqu’ils le contacteront à l’avenir.

« Si cette écoute est une chose unique, juste un accord pour le silence, alors évidemment il n’est pas intéressé à servir les étudiants », Colline de Channing, a déclaré à TheGrio le président de la section NAACP de l’Université Howard.

Plus de 100 étudiants ont rejoint le mouvement et ont choisi de tenter leur chance à l’extérieur alors que les saisons changent et que le temps froid s’abat sur Washington.

En plus des risques physiques, les manifestations étudiantes risquent la suspension, l’expulsion et la perte possible de bourses en raison d’accusations de l’administration selon lesquelles la propriété du campus a été endommagée au cours de l’habitation de masse à Blackburn.

Les organisateurs des manifestations ont déclaré au Grio que chaque seconde de leurs efforts en valait la peine.

« Je suis très affirmé dans cette manifestation », a souligné Hill. « Cela valait vraiment le coup. »

Les problèmes mis en évidence sur la colline se sont répercutés sur d’autres collèges et universités historiquement noirs (HBCU). Jusqu’ici Collège Spelman, Collège Morehouse, Université Clark-Atlanta et Collège Morris Brown se sont joints à la lutte pour améliorer les conditions du campus respectivement.

« Les étudiants noirs comptent et depuis longtemps, ce pays a une histoire de priver les étudiants noirs de leurs droits », a ajouté Hill. « Les étudiants noirs de tout le pays n’en disent pas plus. »

