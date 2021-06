Le revival “California Dreamin” des mamans et des papas

Les mamans et les papas‘ original classique de “Le rêve californien'” se dresse parmi les plus grands succès d’harmonie pop. Il a lancé la carrière du quatuor aux États-Unis lorsqu’il a atteint le n ° 4 au début de 1966. Ce qui est moins connu, c’est que la chanson n’a fait partie du Top 20 britannique que lorsqu’elle a été reprise, 24 ans plus tard, par un groupe de Liverpool.

Succès britannique modeste

Étonnamment, pour son statut de classique ultérieur, le “Dreamin'” original n’a atteint que la 23e place dans les charts britanniques. Il n’est pas devenu un single du Top 10 pour les Mamas and the Papas jusqu’à ce qu’une réédition de 1997 l’ait porté au n ° 9, lors de son utilisation dans une campagne publicitaire télévisée pour Carling Lager. Mais entre-temps, il est devenu un hit du Top 20 dans une version du quatuor pop de Liverpool River City People. Ils sont entrés dans le classement avec leur couverture le 30 juin 1990.

Même alors, le remake était, pour commencer, le deuxième morceau répertorié sur une double face A, avec “Carry The Blame”. River City People, dirigé par Siobhan Maher, a sorti le premier des deux albums d’EMI, Say Something Good, la même année. Mais ils ont raté le Top 40 britannique avec trois singles, “(What’s Wrong With) Dreaming?”, la chanson titre et “Walking On Ice”.

D’où la décision d’une reprise qui correspondait au style d’harmonie du groupe, et cette fois, ils étaient sur un gagnant. La composition, de John et Michelle Phillips des Mamas and the Papas, est devenue la facette préférée du single à la radio et est entrée dans les best-sellers au n ° 51. Au cours de sa sixième semaine de classement, il a culminé à la 13e place.

River City People a suivi le succès avec son deuxième album, This Is The World, en 1991, mais s’est séparé peu de temps après. Siobhan Maher, qui a épousé Ray Kennedy, producteur très demandé de Nashville, a enregistré un album solo, Immigrant Flower de 2002, qui vaut la peine d’être retrouvé. Mais River City People conservera toujours la distinction d’être le premier groupe à placer “California Dreamin'” dans le Top 20 britannique.

