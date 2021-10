Le revival ‘Sex and the City’ trouve Sarah Jessica Parker en train d’embrasser un nouvel intérêt amoureux à l’écran

HBO garde secrète l’intrigue officielle du redémarrage de Sex and the City, Et juste comme ça…, mais en raison du fait qu’ils tournent à New York, différents détails de l’intrigue sortent sans aucun contexte. Dans le dernier lot de photos de paparazzi, Sarah Jessica Parker est vue dans le personnage de Carrie Bradshaw embrassant l’acteur Jon Tenney dans un rôle encore non divulgué.

Alors que Carrie a embrassé sa juste part d’hommes au cours de Sex and the City, elle a été vue pour la dernière fois installée avec Mr. Big de Chris Noth, qui a été confirmé pour revenir dans la nouvelle série. L’autre grand amour de Carrie, Aidan de John Corbett, est également confirmé pour apparaître dans la série Revival. Carrie est peut-être maintenant une femme dans la cinquantaine, mais il semble que ses enchevêtrements romantiques seront plus compliqués que jamais.

(Photo : Jackson Lee/GC Images)

À la fin du premier film Sex and the City en 2008, Carrie et Big se sont mariés après une relation de plusieurs années, encore et encore, et le deuxième film a continué à suivre leur relation. Alerte spoiler – un script prétendument divulgué de And Just Like That semble indiquer que les deux ont peut-être divorcé, et plus tôt ce mois-ci, Parker et Noth ont été photographiés en train de filmer une scène dans laquelle ils avaient tous les deux l’air tendu et ne portaient pas d’alliances.

(Photo : James Devaney/GC Images)

Rien n’a déjà été dit à Yahoo! Finance qu’il n’était pas sûr au départ de revenir pour un redémarrage, mais a été convaincu après en avoir appris plus sur l’arc de personnage de Big. « C’était un peu une sorte de négociation créative parce que je n’avais pas vraiment l’impression d’avoir encore quelque chose à offrir dans ce rôle », a-t-il déclaré. « C’était un peu comme si je l’avais fait, mais [executive producer] Michael Patrick King est juste un écrivain incroyable et a des idées incroyables et créatives, et une fois que nous nous sommes réunis et avons parlé du potentiel de ce que nous pourrions faire avec le personnage, j’étais à fond. »

(Photo : James Devaney/GC Images)

La série de 10 épisodes présente également les stars originales Kristin Davis dans le rôle de Charlotte York et Cynthia Nixon dans le rôle de Miranda Hobbes. Kim Cattrall ne revient pas en tant que Samantha Jones, et les autres membres de la distribution annoncés incluent Sara Ramírez, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler et Willie Garson, récemment décédé.

Selon le journal officiel de la série, Sex and the City: And Just Like That suit Carrie, Miranda et Charlotte « alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié. dans la cinquantaine. » Et Just Like That sera présenté en première sur HBO Max en 2022.