Le REVVL V+ de T-Mobile apporte la 5G et une grosse batterie pour moins de 200 $

T-Mobile lance un téléphone Android pas cher sous sa marque REVVL avec le nouveau REVVL V 5G +. Considéré comme “le smartphone 5G le plus abordable jamais vu aux États-Unis”, ce téléphone est une exclusivité T-Mobile et Metro by T-Mobile, lancé le 12 juillet.

Vous n’allez pas confondre cela avec l’un des meilleurs smartphones, mais les spécifications ne sont pas terribles pour le prix que vous payez. Le téléphone dispose d’un écran LCD HD+ de 6,82 pouces avec déverrouillage du visage et capteur d’empreintes digitales pour la biométrie. Il existe une configuration à trois caméras avec la caméra principale standard de 16 MP et une paire de caméras secondaires de 5 MP et 2 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, vous trouverez une caméra frontale de 16 mégapixels. Vous trouverez 64 Go de stockage couplés à 4 Go de RAM à l’intérieur, et il y a une batterie longue durée de 5 000 mAh avec un chargeur rapide de 18 W pour quand la batterie meurt. Tout cela est alimenté par un MediaTek Dimensity 700 et Android 11. Ce n’est pas le meilleur téléphone, mais vous pourriez faire pire.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Mike Sievert, PDG de T-Mobile, a déclaré :

Quand nous disons que nous commençons tout juste, nous le pensons. Trois mois seulement après le lancement de la grande mise à niveau 5G, nous continuons à abattre les barrières qui vous séparent d’une excellente expérience 5G. Les smartphones REVVL ont toujours eu pour objectif d’offrir aux gens une expérience sans compromis : des fonctionnalités exceptionnelles à un prix avantageux. Et REVVL V+ 5G établit une nouvelle barre pour l’industrie.

T-Mobile le vend à partir du 12 juillet dans les magasins Metro et dans les magasins T-Mobile à partir du 23 juillet. Vous pourrez l’acheter pour 199,99 $ directement ou à partir de 8,34 $ par mois avec un forfait de 24 mois. Si vous voulez quelque chose de mieux, le OnePlus Nord N200 5G est un téléphone légèrement meilleur pour moins de 250 $.

