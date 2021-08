Le ridicule de Dennis Schroder : Il part chez les Celtics pour 5,9 kilos

L’agent libre Dennis Schröder jouera la saison prochaine dans Celtics de Boston. Dans l’un des plus gros ridicules dont on se souvienne ces dernières années en NBA, le meneur de jeu allemand a signé avec ceux du Massachusetts pour un an en échange de 5,9 millions de dollars. Il y a quelques mois, il a rejeté une prolongation de contrat de 84 millions de dollars avec Les Lakers de Los Angeles. Incroyable comment est sorti le bon vieux Dennis, qui aspirait à plus de vingt kilos par an et est resté dans moins de la moitié et avec un an garanti.

Le parcours récent de Dennis Schröder : -Contrôlé 15 500 000 $ en 2020-21. -Rejeté une offre de prolongation de 84M$/4 ans (le maximum alors possible) des Lakers. -Il finira par récolter 5 890 000 $ (la plus grosse offre que Boston pourrait faire) en 2021-22 avec les Celtics. https://t.co/NZWnjtpmnw – Alberto de Roa (@TikotDeRoa) 10 août 2021

Ainsi, la vérité est que Schroder débarque chez les Celtics pour combler le vide laissé par Kemba Walker, qui a été transféré au Thunder d’Oklahoma City et jouera enfin dans les Knicks de New York la saison prochaine. Le joueur teutonique lui-même était chargé d’annoncer son arrivée à Boston via son compte Instagram :

“Je suis fier d’annoncer que la saison 2021/22 je jouerai dans les Boston Celtics. C’est l’une des meilleures franchises de l’histoire de la NBA et ce sera un honneur de jouer en vert et blanc et je vais l’adorer. tout tous les soirs sur le terrain en ville ! Qui est prêt ? ».