Le ridicule des Sacramento Kings continue : Marvin Bagley ne jouera pas

Marvin bagley Il était n ° 2 au repêchage de 2018. Rois de Sacramento Il l’a choisi devant Luka Doncic et Trae Young et le joueur a toujours subi une pression brutale depuis ses débuts. Leurs chiffres en championnat ne sont pas mauvais : 14,1 points et 7,5 rebonds, mais cela semble insuffisant pour les Sacramento Kings qui continuent de se ridiculiser dans leur gestion sportive. Parce que maintenant, ils ont décidé que le joueur ne ferait pas partie de la rotation. Ainsi, ils ne le transfèrent pas et le font dévaluer encore plus pour ne pas jouer.

Jeff Schwartz, l’agent de Bagley, a expliqué la situation dans les médias comme suit :

« Sacramento a informé Marvin Bagley qu’ils ne l’avaient pas dans la première rotation de jeu, ce qui est complètement déroutant. Il est clair qu’ils n’ont aucun plan pour lui à l’avenir, et pourtant ils ont refusé des accords potentiels cette année. Ce passé et ce été fondée sur la « valeur ». Au lieu de cela, ils choisissent désormais de ne pas jouer, une démarche totalement contradictoire avec l’argument de la « valeur » de l’organisation des Kings.»