Le ridicule historique de Bolsonaro en finale des Libertadores

Jair Bolsonaro, le président d’extrême droite du Brésil, est un fan de Palmeiras. De plus, son nom est un hommage de son père à son idole Jair Rosa Pinto, joueur de l’équipe de São Paulo dans les années 50 et qui a joué avec le Brésil au Maracanazo. Pourtant, à la veille de la finale des Libertadores entre Palmeiras et Flamengo, il n’a eu d’autre idée que de dire lors d’une cérémonie avec les militaires à Rio de Janeiro : « demain nous sommes tous Flamengo ».

Son changement soudain de couleur (ce qu’on appelle au Brésil une « veste vira ») était dû à une tactique électorale grossière et chusquera. penser aux élections présidentielles de l’année prochaine, qui Lula da Silva ccomme le mieux placé dans les sondages.

Personne ne sait que Flamengo est le club avec le plus de fans au Brésil : Les derniers sondages assurent qu’il compte 42,6 millions de fans (20% de la population), contre 12,7 millions de personnes de Palma, qui est le quatrième plus grand fan du pays.

La prise de position populiste de Bolsonaro, prise calculatrice en main, et sa volonté de politiser la finale continentale ont suscité une vague d’indignation chez ses détracteurs dans les heures précédant la rencontre. Et, avec la défaite de Flamenguista par 2-1, est venu le canchondeo et la dérision.

Bolsonaro est accusé d’être un mauvais sort. Prise en charge Donald Trump (aux États-Unis) à Benjamin Netayahu (en Israël) déjà Mauricio Macri (en Argentine) et aucun des trois dirigeants n’a réussi à rester en fonction. La défaite de Mengao confirmerait, selon les internautes, qu’il vaut mieux ne jamais avoir leur soutien.

La position de Bolsonaro de tourner le dos à Palmeiras lors de l’un des matchs les plus importants de l’histoire du club a été très surprenante parmi les tordus de Verdao.

La direction actuelle du club de São Paulo a demandé Bolsonaro pour remettre la coupe du champion du Brasileirao en 2018, alors qu’il venait de remporter les élections présidentielles. Et l’homme politique a pris un bain de masse de son prétendu ‘escroc, dans le stade Allianz Parque, qu’il a maintenant ignoblement trahi.

En janvier Bolsonaro S’il n’est pas allé à la finale des Libertadores entre Palmeiras et Santos à Maracanã, c’est parce qu’il ne voulait pas assister au match avec un masque et, de plus, il n’a pas apprécié la présentation d’un test PCR.