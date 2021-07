Le risque de caillots pour les 18-39 ans du vaccin AstraZeneca est DEUX FOIS plus élevé que le risque de décès par Covid ⋆ 10z viral

in

de Les humains sont libres :

Le HSE a admis qu’un plus grand risque de coagulation sanguine chez les jeunes existe toujours pour le vaccin AstraZeneca, mais ce risque est désormais compensé par la nécessité d’accélérer la vaccination publique.

Une nouvelle étude de modélisation publiée dans la revue médicale du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a conclu que les dangers présentés aux jeunes par le vaccin AstraZeneca sont supérieurs aux avantages.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’étude, publiée dans l’édition hebdomadaire de la revue Eurosurveillance, modélise quatre mois d’une stratégie de distribution de vaccins en France impliquant Vaxzevria (communément appelée AstraZeneca) à partir de mai 2021, et conclut que l’utilisation du vaccin sur l’ensemble de la population adulte permettrait d’éviter 10 décès. de Covid chez les 18-39 ans, mais serait associé à 21 décès dus à la coagulation du sang dans le même groupe d’âge au cours de la même période.

“Nos résultats mettent en évidence l’avantage évident de la distribution de Vaxzevria vers la population âgée de 55 ans et plus et fournissent des informations précieuses pour la prise de décision en matière de santé publique”, conclut l’étude.

En avril dernier, le National Immunization Advisory Committee (Niac) a recommandé qu’AstraZeneca ne soit administré qu’aux personnes de plus de 60 ans en Irlande en raison du risque de caillots sanguins très rares et du fait que les personnes âgées sont plus sensibles à une infection Covid sévère que leur homologues plus jeunes.

Cette décision fait suite à une vague de décisions similaires dans d’autres organismes de santé européens alors que les détails du risque de coagulation se sont solidifiés.

Cependant, à la lumière des projections désastreuses plus tôt dans la semaine de Nphet concernant la propagation potentielle de la variante Delta de Covid-19, le HSE a annoncé qu’à partir du lundi 5 juillet, tous les 18-34 ans pourront bénéficier de Vaccins Janssen, administrés par 750 pharmacies.

À partir du lundi 12 juillet, cette cohorte d’âge pourra également s’inscrire auprès du HSE pour un rendez-vous dans un centre de vaccination pour un vaccin AstraZeneca et quelques stocks limités de Janssen.

L’objectif global est d’empêcher une augmentation écrasante de la transmission de la nouvelle variante avec une grande partie de la population encore partiellement ou totalement non vaccinée.

Purement Volontaire

Cependant, le HSE a maintenant déclaré que l’offre d’un jab AstraZeneca ou Johnson & Johnson à la cohorte plus jeune est purement volontaire.

“Si une personne âgée de 18 à 34 ans préfère se faire vacciner dans un centre de vaccination HSE, elle peut attendre et s’inscrire en ligne plus tard ce mois-ci”, a déclaré un porte-parole. “Dans le cas de ceux qui choisissent d’opter pour les vaccins AstraZeneca ou Janssen,” obtenir l’un de ces vaccins signifiera qu’ils seront vaccinés plus tôt “, ont-ils déclaré, que s’ils attendent pour obtenir le vaccin Pfizer ou Moderna.

Le HSE a déclaré que le risque de coagulation sanguine rare d’Astrazeneca et de Janssen, connu sous le nom de vaccins à vecteur adénoviral, est de un pour 100 000 pour les personnes de plus de 50 ans, et le double, ou deux pour 100 000 pour les moins de 50 ans.

Cette coagulation rare, connue sous le nom de syndrome de thrombocytopénie (STT), a un taux de létalité compris entre 17% et 20%, a-t-il déclaré.

Lire la suite @ HumansAreFree.com