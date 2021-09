Le risque de défaut d’Evergrande fait encore baisser le titre NIO

Constructeur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) a vu ses actions chuter à nouveau ces derniers temps. Lundi, l’action NIO a clôturé en baisse de 6,2% sur la journée. À ce stade, l’action NIO est en baisse de près de 27% en 2021. Pour les investisseurs, c’est un virage déchirant pour une action qui a généré un rendement de 1 110 % l’année dernière. Le fait est que, contrairement à 2019, lorsqu’une série de cafouillages a vu les actions chuter, Nio fait tout correctement. Au lieu de cela, le blâme pour les mauvaises performances peut être trouvé dans des forces extérieures.

Le dernier problème est la panique face à l’effondrement potentiel de Evergrande (OTCMKTS :EGRNF). Le spectre de la faillite du géant chinois de la promotion immobilière a martelé lundi de nombreuses actions chinoises. En fait, le stock de NIO n’était qu’une des victimes. Encore une fois, cette dernière baisse soulève une grande question. Est-il préférable pour les investisseurs d’éviter cette entreprise pour l’instant de peur que la situation ne s’aggrave, ou la série d’événements en cours en 2021 a-t-elle fait de l’action NIO un achat attrayant ?

Une fois de plus, l’action NIO est touchée par un facteur extérieur

L’histoire de la mauvaise performance de l’action NIO au cours des six derniers mois a été en grande partie l’un des facteurs extérieurs.

L’entreprise elle-même a fredonné. Mois après mois, il livre des véhicules électriques à un rythme effréné. Même en août, lorsque les pénuries de puces ont réduit la production (plus d’informations à ce sujet sous peu), les expéditions de véhicules électriques de Nio ont augmenté de 48,3 % en glissement annuel (YOY). Son BaaS (Battery as a Service) s’avère populaire et le réseau de stations d’échange de batteries se développe rapidement. Et en parlant d’expansion, Nio ajoute trois nouveaux véhicules à sa liste en 2022 et s’apprête à lancer son expansion internationale avec un centre de vente en Norvège.

Dans l’ensemble, la baisse de lundi était attribuable au groupe China Evergrande. La société de promotion immobilière chinoise risque de faire défaut sur plus de 300 milliards de dollars de dettes. La crainte qu’un effondrement n’endommage le système financier chinois a vu les actions chinoises punies sur les marchés. Mais pour comprendre pourquoi l’action NIO a chuté de plus de 6% lundi, ne cherchez pas plus loin que China Evergrande Group.

NIO Stock et LI Stock font face à des défis similaires

L’autre grande histoire de Nio a été la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La pénurie a été importante pour les actions de semi-conducteurs, mais douloureuse pour les constructeurs automobiles. Pour le premier semestre 2021, Nio avait réussi à éviter largement les arrêts de lignes de production qui frappent tant de constructeurs automobiles. Cependant, sa chance a tourné.

En août, la croissance annuelle des véhicules de la société était de 48,3%, ce qui était bien en deçà des chiffres de croissance à trois chiffres qu’elle affichait. Citant des “contraintes de la chaîne d’approvisionnement”, la société a également abaissé ses prévisions pour le nombre de livraisons de véhicules au troisième trimestre.

Collectivement, ce facteur externe a frappé tous les constructeurs automobiles. Fabricant chinois de véhicules électriques rival Li Auto (NASDAQ :LI) a publié sa propre mise à jour de livraison révisée le 20 septembre. La reprise des fournisseurs de puces étant “plus lente que prévu”, Li Auto a également réduit ses prévisions de livraison de véhicules au troisième trimestre. La nouvelle des contraintes persistantes d’approvisionnement en puces dans le pays d’origine de Nio n’a fait qu’aggraver le coup que les actions de NIO ont subi des préoccupations du groupe China Evergrande.

Résultat net sur les actions NIO

Maintenant, cela nous ramène à la question de savoir si vous devriez profiter de la faiblesse actuelle du titre NIO. La semaine dernière, j’ai écrit que c’était une excellente opportunité d’achat.

NIO est une action notée Portfolio Grader « B », avec un potentiel de croissance à long terme considérable, et elle est actuellement à une décote de 40 % par rapport à son sommet de clôture de février. Je pense toujours que Nio est sur la bonne voie et que les actions récompenseront les investisseurs avec une croissance à long terme. Cependant, étant donné les événements actuels en Chine et la vulnérabilité de l’action NIO aux facteurs extérieurs, vous devez vous préparer à une volatilité potentielle à court terme. En fait, vous voudrez peut-être voir comment se déroule le scénario du groupe China Evergrande avant d’appuyer sur la gâchette.

