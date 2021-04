Le risque de la dette de détail demeure: Moody’s – WWD

La grande secousse du coronavirus n’est pas terminée.

Malgré une forte augmentation des défauts de paiement et des faillites l’année dernière, le service de surveillance du crédit Moody’s Investors Service a déclaré qu’il y avait plus de douleur à venir. Et certaines des entreprises qui ont glissé dans le chapitre 11 au milieu des fermetures de COVID-19 se retrouvent à nouveau en danger.

L’organisme de surveillance du crédit a prédit que le taux de défaut de la dette spéculative de la vente au détail et de l’habillement tomberait à 5,3% cette année – et bien qu’il soit en baisse par rapport à 20% l’année dernière, il est toujours inconfortablement proche des 6,1% enregistrés en 2009 alors que les détaillants sortaient de la Grande Récession. .

«Après une année brutale, les défauts de paiement s’atténueront, mais les détaillants à effet de levier restent vulnérables», a déclaré mercredi Raya Sokolyanska, analyste principale du commerce de détail pour un rapport sur la dette de détail de Moody’s.

Les grands magasins et les détaillants de vêtements – dont beaucoup ont des antécédents de participation au capital-investissement – sont soumis à une pression intense.

Selon le rapport: «La pandémie a accéléré la bifurcation de longue date dans le commerce de détail. L’an dernier, les entreprises confrontées à des défis sectoriels, à des désavantages concurrentiels, à des problèmes opérationnels ou à des bilans fortement endettés ont fait défaut à un rythme plus élevé que les entreprises plus grandes et plus diversifiées. Cette tendance se poursuivra en 2021. »

Neuf des 13 détaillants notés par Moody’s comme «Caa1» ou moins, indiquant un risque élevé de défaut de paiement, sont des vêtements et des grands magasins, y compris Belk Inc., qui a passé très rapidement devant le tribunal des faillites en février; La société mère de Neiman Marcus, NMG Holding Co. Inc .; The Talbots Inc .; J. Jill, société mère Jill Acquisition; Men’s Wearhouse et la société mère de Quiksilver Boardriders Inc.

Bien que ces entreprises restent financièrement tendues, la situation dans l’ensemble de l’industrie n’est pas aussi désespérée qu’elle l’était il y a un an.

«Dans l’ensemble, l’économie américaine est en bien meilleure forme à mesure que les fondamentaux s’améliorent et que le déploiement de la vaccination donne des raisons d’être optimiste», a déclaré Moody’s. «De nombreuses entreprises qui ont subi des restructurations ont renforcé leur bilan. Par exemple, Neiman Marcus – l’une des entreprises les plus en vue à avoir succombé à la faillite pendant la pandémie de 2020 – est sortie du chapitre 11 en septembre après avoir perdu plus de 4 milliards de dollars de dettes.

Neiman Marcus a à son tour refinancé 1,1 milliard de dollars de dette le mois dernier.

Le private equity est un thème récurrent dans le monde du retail en difficulté.

«Les détaillants de capital-investissement plus petits, plus faibles et très endettés sont depuis des années les« démunis »de l’industrie, luttant pour rivaliser avec des« nantis »plus grands et mieux capitalisés. Toutes les entreprises sauf trois figurant sur notre liste actuelle «Caa1» et ci-dessous sont [private equity]détenu. «

Et 11 des 13 ont déjà restructuré leur dette.

« Alors que les échanges en difficulté et les faillites ont dans certains cas amélioré les bilans, beaucoup restent exposés à un risque élevé d’un deuxième défaut en raison de bilans toujours très endettés et d’importants investissements différés pendant la crise de liquidité pandémique », a déclaré Moody’s.

L’agence de notation a averti que «les défis du secteur pré-pandémique restent en place, exacerbés par le niveau encore faible de la demande jusqu’à ce que les consommateurs retournent au bureau, aux bars, aux restaurants, aux écoles et aux destinations de voyage en plus grand nombre.»

Belk Inc. a peut-être été le premier à sortir de la porte avec une faillite cette année, mais Moody’s a déclaré que « d’autres dépôts au titre du chapitre 11 ou des restructurations extrajudiciaires suivront probablement. »

