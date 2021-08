Le risque d’incendie ferme la chaîne de montagnes d’Alicante aux fans

in

Premières restrictions publiques à la Vuelta 2021. Demain, lors de l’important événement montagneux avec l’ascension du soi-disant Balcón de Alicante, l’accès aux spectateurs ne sera pas autorisé, tel que rapporté aujourd’hui par le gouvernement valencien en accord avec le conseil provincial d’Alicante.

Mais dans ce cas la fermeture de la montagne Ce n’est pas dû au covid, mais au risque élevé d’incendie qui existe dans la zone protégée de la Serra del Maigmó et de la Serra del Cit. « Le terrain est très sec et il y a un risque d’incendie », a rapporté ce mercredi l’organisation de la manche espagnole.

En 2020, tous les cols de montagne par lesquels la Vuelta est passée se sont déroulés sans spectateurs, dans ce qui était en fait un événement «à huis clos». Cette année pourtant, il avait été décidé d’ouvrir la montagne au public, ainsi que les zones de départ et d’arrivée des étapes, mais le risque d’incendie a perturbé les plans de la Vuelta.

En revanche, à Cullera, où l’épreuve se terminera demain, avec une arrivée haute, courte et raide, il ne devrait pas y avoir de problème de public.

La Vuelta est en attente ces jours-ci d’un autre incendie très préoccupant, celui qui a calciné la Sierra de la Paramera, considéré comme l’incendie le plus important subi par la province d’Ávila. et qu’hier n’était toujours pas contrôlé. Les flammes ont touché des zones forestières près du passage de l’étape du 29 août, entre les villes de Navalmoral de la Mata et El Barraco.

La forte chaleur qui a régné à Burgos le week-end dernier, pour punir le départ de la Vuelta, avec des températures proches des 40 degrés, a diminué lundi, en route vers Picón Blanco, également sur les routes de Burgos, avec une période plus typique de l’automne que de l’été. Le temps était agréable à Molina de Aragón, mais aujourd’hui à Albacete, il faisait à nouveau une chaleur insupportable.