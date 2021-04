Le risque et la récompense de l’achat d’actions FSR se cachent à la vue de tous

Fisker (NYSE:FSR) représente ce que de nombreux investisseurs rechercheront lorsqu’ils achèteront dans une société new age. Il fait partie du secteur émergent des véhicules électriques (VE). L’entreprise s’engage à construire le véhicule le plus durable au monde et s’engage à être un leader mondial dans la mesure et le reporting des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Ces points de discussion ont suffi à faire grimper le titre FSR de près de 30 dollars en février.

Mais ces jours sont révolus depuis longtemps. Aujourd’hui, l’action Fisker se négocie en dessous de 15 dollars par action et pourrait avoir encore chuté.

Une partie de cela est la déflation de la bulle EV en général. Mais Fisker présente certains risques que les investisseurs feraient bien de ne pas ignorer.

Une seconde chance pour l’action FSR

Pour commencer, l’entreprise est dirigée par Henrik Fisker qui dirigeait auparavant Fisker Automotive. Cette entreprise a fait faillite après avoir manqué les objectifs de production.

Cela peut ou non être une critique juste. Cependant, cela fait partie du CV de Fisker. Il semble naturel que les investisseurs agissent avec prudence.

Il y a aussi le protocole d’entente (MOU) de la société avec Foxconn. Ce partenariat concerne le deuxième EV de la société, projet portant le nom de code PEAR (Personal Electronic Automotive Revolution).

Il est encourageant, je suppose, que Fisker cimente déjà les plans de son prochain véhicule. Cependant, il doit prouver qu’il peut livrer le premier.

Ce véhicule, l’Océan, est construit par Magna International (NYSE:MGA). Selon Fisker, ils sont toujours sur la bonne voie pour démarrer la production à la fin de 2022.

Cependant, comme Matt McCall l’a rappelé aux investisseurs, mettre une automobile sur le marché est une cible insaisissable. Et de nombreux constructeurs automobiles potentiels ont échoué.

Il y a une histoire de revenus

Lors du premier rapport trimestriel sur les résultats de la société en février 2021, Fisker avait 12 467 réservations totales pour The Ocean. À un prix de 37 496, cela représentera environ 470 millions de dollars de revenus pour l’entreprise.

Et le modèle commercial de l’entreprise comprend le programme Fisker Flexee Lease. Cela peut très bien cadrer avec l’adoption par l’entreprise du marché des VE «bas de gamme», et pour les investisseurs, les revenus récurrents sont toujours les bienvenus.

En outre, Fisker dit qu’il prévoit de produire 250 000 de son deuxième véhicule d’ici 2025. En supposant que le prix sera similaire à celui de l’Océan, les revenus sont d’environ 9,3 milliards de dollars.

En comparaison, Tesla (NASDAQ:TSLA) a généré un chiffre d’affaires d’environ 31,5 milliards de dollars au cours de son dernier exercice.

Suis-je en train de dire que Fisker aura un tiers de la valorisation 2020 de Tesla dans cinq ans? Non, je ne suis pas. Mais à ce stade, c’est ce avec quoi les investisseurs doivent travailler.

Mais alors il y a ces risques

D’abord et avant tout, son premier véhicule, The Ocean, ne commencera à être construit qu’au quatrième trimestre de 2022. Cela signifie encore 18 mois environ sans que la société ne voie aucun de ces revenus potentiels passer par la porte.

Il y a aussi le risque qui vient de la concurrence abondante qui existe dans l’espace EV. Il est vrai que de nombreux véhicules électriques vendus au cours des deux prochaines années seront probablement vendus aux premiers utilisateurs. Mais pour atteindre cette barre des 250 000 en cinq ans, l’entreprise devra atteindre une base plus large.

Peuvent-ils le faire? Bien sûr, c’est possible. Mais beaucoup de choses doivent aller bien et beaucoup peuvent mal tourner.

The Bottom Line sur FSR Stock

S’il semble que je sois partout sur la carte sur le stock FSR, c’est parce que je le suis. J’aime certainement l’action mieux près de 13 $ l’action que je ne l’ai fait quand elle se négociait à près de 30 $. Je ne suis pas partisan de récompenser l’une de ces entreprises de VE sans savoir qu’elles peuvent livrer les marchandises.

Cependant, c’est moi. Si vous avez plus de tolérance au risque, Fisker peut être un jeu spéculatif sur un secteur qui est susceptible de croître de façon exponentielle au cours de la prochaine décennie. Dans le même temps, l’entreprise présente certains risques que les investisseurs ne devraient pas négliger.

La bonne nouvelle est que les risques, comme les récompenses, seront évidents pour les investisseurs à mesure que la société s’approche de la production.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.