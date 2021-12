Le risque hospitalier d’Omicron est inférieur à celui de Delta, selon des études – Pas besoin de plus de restrictions ! | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les révélations ont été faites dans deux études publiées hier, soutenant Boris Johnsonla décision de restreindre les mesures supplémentaires. Les deux études doivent encore être évaluées par des pairs.

Des études comparant des patients avec Delta et Omicron en Angleterre et en Écosse ont montré un schéma encourageant de gravité plus faible avec la variante la plus récente.

Selon l’une des études, le risque de nécessiter un traitement hospitalier a été réduit jusqu’à 64% pour les personnes atteintes d’Omicron par rapport à Delta.

La recherche a porté sur 56 000 cas d’Omicron en Angleterre du 1er au 14 décembre et 269 000 cas de Delta.

L’étude a également suggéré qu’une infection antérieure semblait protéger contre l’hospitalisation avec Omicron.

Cependant, il n’y avait pas suffisamment de données pour calculer une réduction des admissions en soins intensifs ou des décès pour la nouvelle variante.

Des recherches menées auprès de patients écossais ont révélé que les personnes testées positives pour Omicron étaient environ 64 % moins susceptibles d’être admises à l’hôpital que celles atteintes de la variante Delta.

Le professeur Chris Robertson, de l’Université de Strathclyde, a déclaré au Times que le niveau d’admissions à l’hôpital Omicron avait été « bien inférieur à ce à quoi nous nous attendions ».

L’étude a porté sur près de 127 000 patients Delta et près de 24 000 avec Omicron.

Le nombre d’admissions à l’hôpital était faible — 967 avec Delta et 18 avec Omicron.

Le Dr Jim McMenamin, directeur des incidents Covid-19 à Public Health Scotland, a déclaré que les résultats étaient « une bonne nouvelle qualifiée ».

Il y avait toujours un risque, a-t-il souligné, qu’une augmentation du nombre de cas submerge le NHS.

Le professeur James Naismith, directeur du Rosalind Franklin Institute, qui n’était pas impliqué dans la recherche, a convenu que les résultats étaient positifs.

Il a déclaré: « La réduction des deux tiers des hospitalisations des jeunes doublement vaccinés par rapport à Delta indique qu’Omicron sera plus doux pour plus de personnes. »

Cependant, la recherche a également montré qu’Omicron peut provoquer une maladie grave chez les personnes qui subissent un double piqûre.

Le professeur Naismith a déclaré: « Ainsi, si Omicron continue de doubler tous les quelques jours, cela pourrait générer beaucoup plus d’hospitalisations que Delta de la population doublement vaccinée. »

Des chercheurs dirigés par le professeur Neil Ferguson de l’Imperial College de Londres ont calculé une «réduction modérée» du risque d’Omicron.

Ils ont constaté que, par rapport aux cas Delta, les cas Omicron étaient entre 15 et 20 % moins susceptibles de devoir se rendre aux A&E et 40 à 45 % moins susceptibles d’être admis à l’hôpital pour une nuit ou plus.

Cependant, la moindre efficacité du vaccin contre Omicron pourrait compenser la gravité réduite du virus, ont-ils averti.

On craint toujours que même si Omicron est plus doux en général, un grand nombre de cas entraînera une forte pression sur le NHS.

