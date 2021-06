Le rival de Chelsea Man Utd en course pour signer la star du Real Madrid Raphael Varane

Chelsea a exprimé son intérêt à signer Raphael Varane, cible du transfert de Manchester United (Photos: .)

Chelsea envisage de détourner le transfert estival de Manchester United pour le défenseur du Real Madrid Raphael Varane, selon des informations.

Alors que les Blues affichaient un impressionnant bilan défensif sous Thomas Tuchel la saison dernière – gardant 11 draps propres en 19 matches de championnat – le club est prêt à renforcer son équipe avec un nouveau défenseur central.

L’international français Varane, qui a passé près d’une décennie au Bernabeu, a été fortement lié à un déménagement à Old Trafford, mais Eurosport a déclaré que Chelsea souhaitait également obtenir sa signature.

Varane retarde la signature d’un nouveau contrat avec le Real Madrid et des rapports récents affirment qu’il souhaite partir cet été afin de relever un nouveau défi.

Un déménagement à Manchester United, où il serait partenaire du capitaine du club Harry Maguire, pourrait convenir, mais Chelsea est également dans la conversation.

Eurosport affirme que Chelsea a d’autres objectifs défensifs en tête au cas où Varane, 28 ans, finirait par rester au Real Madrid.

Varane a commencé les quatre matches de la France à l’Euro 2020, y compris sa défaite dramatique aux tirs au but en 16es de finale contre la Suisse.



Le défenseur français Varane veut quitter le Real Madrid cet été (Photo: .)

Chelsea cherche également à renforcer les options offensives de Tuchel cet été après une saison au cours de laquelle les Bleus ont terminé quatrièmes de Premier League et remporté la Ligue des champions.

Varane a fait 360 apparitions pour le Real Madrid et Rio Ferdinand a averti Manchester United et Chelsea qu’il resterait “à 100%” au Real Madrid.

“Varane ne fait que faire des choses, masser les journaux, les journaux et les gros titres pour obtenir un accord plus important au Real Madrid”, a déclaré Ferdinand à sa chaîne YouTube FIVE.

“Si Varane ne signe pas de nouvel accord au Real Madrid, je serai surpris. Le Real Madrid ne laisse pas Ramos et Varane entrer dans la même fenêtre, à 100%. Il ne va nulle part, l’homme va avoir un nouveau contrat.

“C’est arrivé dans le passé, ce n’est pas nouveau, des joueurs comme [Toni] Kroos et [Bastian] Schweinsteiger l’a fait. Au Bayern aussi, ils l’ont tous fait.

