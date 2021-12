Le rival de jeudi : Halle-Gooik

02/12/2021 à 06:30 CET

Le Barça dispute ce jeudi à 17h30 sur deuxième de ses trois matches du tour Élite de la Ligue des Champions avec le Belgian Futsal Project Halle-Gooik en rival, une équipe dans laquelle le légendaire ex-Azulgrana Fernandao a raccroché ses chaussures. La journée sera complétée par le duel entre les deux autres équipes du groupe, le Slovène Dobovec et l’hôte tchèque Plzen avec le ferme objectif du Barça d’obtenir le seul ticket en jeu pour le Final Four.

L’équipe flamande de la ville de Halle (un peu plus de 30.000 habitants à la périphérie de Bruxelles) a remporté cinq championnats belges consécutifs Entre 2015 et 2019, elle a cédé celle de la saison 2019-20 à Charleroi et a mené le classement de la dernière édition après quatre journées, lorsqu’elle a été annulée par le coronavirus sans qu’un champion ait été annoncé.

Désigné par la Fédération Belge comme son représentant pour cette Ligue des Champions, Halle-Gooik a terminé troisième du groupe A du tour principal après avoir battu le Slovaque Lucenek (1-7) et mené une rude bataille lors de ses deux défaites face aux puissants Benfica (2-1) et Sinara Yekaterinburg (0-1 ).

Les Belges ont fait leurs débuts en Ligue des champions lors de la campagne 2015-16 remportant son groupe avec autorité au Tour Préliminaire, dépassant le Main en tant que deuxième d’un triple ex aequo et finalement tombant dans le groupe des élites en ajoutant un seul point (celui du match nul contre le Kazakh Tulpar).

Fernandao a joué pour Halle-Gooik et … il l’a même entraîné

Cependant, la saison suivante n’a pas réussi le tour principal troisième de leur groupe derrière le Sporting portugais et l’italien Rieti. En 2017-18, il était premier du groupe dans le Main et est tombé dans le groupe Elite, étant deuxième derrière le Sporting qui l’a battu avec d’énormes difficultés 3-2, bien que le deuxième but belge soit intervenu à neuf secondes de la fin.

En 2018-19, le seul précédent entre les deux équipes a eu lieu, puisque Halle-Gooik s’est rendu aux Palaos lors du tour principal et s’est qualifié troisième derrière le Barça et un Benfica qui était premier en raison de la moyenne globale des buts. Quant au duel en cours, l’équipe dirigée par Andreu Plaza a battu les flamencos 7-3, avec un triplé d’Esquerdinha, un doublé de Ferrao et des buts d’Adolfo et Aicardo.

Le vétéran Grello est l’un des leaders de Halle-Gooik

Lors de sa dernière présence dans cette compétition (2019-20), il a organisé le Tour Principal et s’est qualifié la troisième position après Benfica et l’Ukrainien Prodexim qui dirigeait toujours le « mythe » Javi Rodríguez, mais dans la position Elite, il était troisième après le Parti communiste russe et précisément Dobovec.

L’équipe dans laquelle il a accroché ses bottes et à laquelle le susdit Fernandao (un membre exceptionnel de l’équipe qui a remporté les deux premiers Barça Champions League), deux anciens membres d’ElPozo comme l’italo-brésilien Grello (36 ans) et De Bail (38 ans), le brésilien Diogo (36 ans), le géorgien-brésilien Roninho (34 ans), a récemment signé le Brésilien Gabriel, l’international serbe Dragan Tomic et l’international croate Franko Jelovcic.

En championnat belge, Halle-Gooik domine le tableau avec 27 points (neuf victoires et une défaite)Bien que l’avant-dernier jour, il ait subi cet étrange KO 1-6 sur le terrain de Futsal Hasselt et a souffert jusqu’à la fin pour gagner au Chatelet (6-7). Son meilleur buteur en championnat est Gabriel avec 17 réalisations, suivi de Jelovcic (11), Diogo (10) et Grello (9).