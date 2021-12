Le rival de Newcastle, Leicester, Everton pour une star impressionnante prenant la chance de Prem

Pontus Jansson suscite l’intérêt de trois clubs qui pourraient lui offrir la prochaine étape en Premier League alors que son contrat avec Brentford se termine, selon un rapport.

Jansson s’est forgé la réputation d’être un défenseur hors pair du championnat pendant trois ans avec Leeds United et deux avec Brentford, ce dernier ayant conduit à leur promotion en Premier League.

L’international suédois est occupé depuis qu’il est devenu un joueur de haut niveau. Il a commencé les 16 matchs de championnat de Brentford jusqu’à présent cette saison.

Ce faisant, il semble qu’il ait convaincu d’autres clubs qu’il appartenait au plus haut niveau. Et comme ses mandats avec Brentford expirent à la fin de la saison, il y a une chance qu’il soit en mouvement.

Selon le Guardian, Jansson intéresse désormais Leicester City, Everton et Newcastle United.

Les trois clubs espèrent renforcer leurs effectifs en janvier. Leicester a dû naviguer la première partie de la saison sans l’impressionnant défenseur central Wesley Fofana, par exemple, montrant qu’ils avaient besoin de plus de couverture – surtout s’il part pour une plus grande scène à long terme.

Plus immédiatement, Jonny Evans a également eu quelques problèmes de blessures et il serait sage pour eux d’augmenter leur profondeur si possible.

Everton n’a pas obtenu les résultats qu’ils espéraient sous Rafael Benitez. Il a désormais davantage son mot à dire sur les transferts après la sortie de Marcel Brands et pourrait se tourner vers Jansson.

La défense est un domaine à améliorer pour les Toffees. Seules trois équipes ont encaissé plus de leurs 28 buts en Premier League cette saison.

Pontus Jansson également une cible de Newcastle

Newcastle, quant à lui, a de l’argent à dépenser après sa prise de contrôle soutenue par les Saoudiens. Ils espèrent convaincre certains joueurs d’ignorer leur position dans la zone de relégation et de penser à un avenir potentiellement meilleur.

Pour sortir de leur situation actuelle, ils doivent améliorer leur équipe en hiver. La défense est un domaine à renforcer et Eddie Howe voudra peut-être deux nouveaux défenseurs centraux si possible.

Jansson pourrait être l’un d’entre eux, mais Brentford fera de son mieux pour s’opposer à ses prétendants. Le Guardian prédit que leur prix demandé sera substantiel, malgré le risque de le perdre gratuitement à la fin de la saison.

À 30 ans, ce pourrait être la dernière chance de Jansson de rejoindre à nouveau un plus grand club. Par conséquent, n’importe lequel de ses trois admirateurs peut lui donner, à lui et à Brentford, quelque chose à considérer.

LIRE LA SUITE: Newcastle forme un plan de transfert réaliste pour le joueur de championnat sur lequel Howe peut compter