Le rival du Galaxy S21 Ultra à 1200 € de Xiaomi

Xiaomi a lancé le Mi 11 en décembre, suivi d’un lancement mondial en janvier de cette année. La société n’a cependant pas proposé de Mi 11 Pro lors de son lancement, mais vient d’annoncer deux téléphones premium de la série Mi 11.

Ce ne sont pas les seuls ajouts à la famille Mi 11 aujourd’hui, car Xiaomi proposait également les séries Mi 11i et Mi 11 Lite. Voici ce que vous devez savoir sur les nouveaux ajouts à la famille Mi 11.

Mi 11 Ultra

Le Mi 11 Ultra (vu ci-dessus) est le modèle haut de gamme ici, suivant les traces du Mi 10 Ultra de pointe de l’année dernière. Fidèle aux fuites, le nouveau téléphone se distingue par un écran OLED arrière de 1,1 pouce à l’arrière. Cet écran est utilisé pour les aperçus de selfie, vous permettant de prendre des photos avec les caméras ultra-larges et standard. Mais l’écran offre également une fonctionnalité permanente et affiche des notifications. De plus, un mode super économie d’énergie est disponible qui vous permet d’utiliser uniquement l’écran arrière.

Un écran arrière n’est pas la seule décision de conception notable, car le téléphone en céramique offre une cote IP68 pour la première fois dans le portefeuille de Xiaomi. C’est un ajout attendu depuis longtemps pour les téléphones Xiaomi, mais nous sommes heureux de voir que l’entreprise propose enfin cette fonctionnalité.

Sinon, vous obtenez un SoC Snapdragon 888, un écran QHD + OLED de 6,81 pouces 120 Hz avec Gorilla Glass Victus et Dolby Vision, des haut-parleurs accordés Harman Kardon et une batterie de 5000 mAh. Une fois que le Xiaomi Mi 11 Ultra est à court de jus, vous pouvez profiter de la charge filaire 67W et sans fil 67W. Cela recharge la batterie en seulement 36 minutes. Et vous pouvez également recharger d’autres appareils grâce aux recharges sans fil inversées de 10 W.

L’appareil Ultra est également chaud dans la catégorie des caméras, avec une configuration de caméra arrière triple bien équilibrée. Un capteur Samsung GN2 de 50 MP gère les tâches principales de la caméra, avec des pixels de 1,4 micron et une taille de capteur de 1 / 1,12 pouce. La société ajoute que l’appareil photo principal offre la technologie de mise au point automatique Dual Pixel Pro, l’OIS et un nouvel algorithme en mode nuit. Vous obtenez également un vivaneau ultra-large 48MP (IMX586, champ de vision de 128 degrés, mode macro, PDAF) et un objectif périscope 48MP (IMX586, optique 5X, hybride 10X, zoom numérique 120X, enregistrement 8K, OIS). Les selfies sont gérés par un appareil photo 20MP dans une découpe perforée alignée à gauche.

Fait intéressant, Xiaomi dit que vous pouvez filmer simultanément avec plusieurs caméras grâce à la fonctionnalité «Multi Cam», en sélectionnant les caméras avec lesquelles vous souhaitez filmer. Il ressuscite également une première fonctionnalité Android qui vous permet d’enregistrer des vidéos avec deux téléphones Mi 11 Ultra différents.

Dans l’ensemble, il est clair que Xiaomi vise des téléphones comme l’iPhone 12 Pro Max, le Samsung Galaxy S21 Ultra et OnePlus 9 Pro avec ce nouvel appareil.

Mi 11 Pro

Vous voulez quelque chose d’un peu mieux que le Mi 11 mais vous ne voulez pas vous éclabousser sur le Mi 11 Ultra? C’est là qu’intervient le nouveau Mi 11 Pro, servant en quelque sorte d’enfant du milieu dans la famille Mi 11.

Le téléphone arbore des spécifications de base familières, à savoir le SoC Snapdragon 888 et un écran QHD + OLED de 6,67 pouces, mais vous obtenez toujours des extras Ultra. Cela comprend une classification IP68, une charge filaire et sans fil de 67 W (charge sans fil inversée de 10 W) et une batterie de 5000 mAh. Tout comme le Mi 11 Ultra, vous obtenez une charge complète en 36 minutes.

La version Pro de Xiaomi fournit également une caméra principale de 50MP (GN2), un capteur ultra-large de 13MP (champ de vision de 123 degrés) et une caméra périscope 5X 8MP. Les deux dernières caméras sont en théorie une rétrogradation par rapport au tireur ultra-large 48MP et à l’objectif périscope de l’Ultra. Curieusement, Xiaomi vante également un enregistrement vidéo au ralenti de 1920 ips sur les téléphones Pro et Ultra. Un clip lu lors de l’événement suggère qu’il pourrait s’agir d’une vidéo interpolée plutôt que d’une qualité native de 1 920 ips.

Mi 11i

Nous avons déjà vu le Poco F3 émerger en tant que Redmi K40 renommé, mais ce n’est pas le seul téléphone de la série K40 à bénéficier du traitement de changement de marque. Xiaomi a également révélé le Mi 11i aujourd’hui, et c’est en fait un Redmi K40 Pro Plus avec un nouveau nom.

Cela signifie que vous obtenez toujours un écran OLED FHD + 120 Hz de 6,67 pouces, un SoC Snapdragon 888 et une batterie de 4520 mAh avec une charge filaire de 33 W. Le téléphone arbore également un appareil photo principal de 108 MP, un vivaneau ultra-large de 8 MP et un téléobjectif macro de 5 MP. La découpe perforée au centre du téléphone héberge un appareil photo 20MP.

Le téléphone manque les fonctionnalités Mi 11 Ultra et Pro comme une classification IP68 et un téléobjectif ou un périscope. Mais vous obtenez toujours une puissance phare ici ainsi qu’un panneau OLED à taux de rafraîchissement élevé. Vous obtenez également un scanner d’empreintes digitales latéral, un blaster infrarouge et NFC.

Mi 11 Lite 4G et 5G

Nous savons depuis un moment que Xiaomi prévoyait de proposer cette année deux variantes de Mi 11 Lite, sous la forme d’options 4G et 5G. Les deux téléphones partagent un certain nombre de fonctionnalités, à savoir une conception mince de 6,81 mm, un poids de 157 grammes, un écran OLED FHD + 90 Hz de 6,55 pouces, une batterie de 4250 mAh et une charge filaire de 33 W.

Les deux téléphones offrent même la même configuration de triple caméra arrière, offrant un appareil photo principal de 64MP (pixels de 0,7 micron), un vivaneau ultra-large 8MP et un téléobjectif macro 5MP. Les autres fonctionnalités partagées incluent des haut-parleurs stéréo, un blaster IR, NFC (selon le marché), un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté et MIUI 12 sur Android 11.

La principale différence entre les téléphones réside dans la catégorie des chipsets, car le Mi 11 Lite 5G est le premier appareil doté du processeur Snapdragon 780G. Le nouveau silicium 5G de milieu de gamme supérieur de Qualcomm contient une conception 5 nm, une conception octa-core puissante (4x Cortex-A78, 4x Cortex-A55) et un processeur graphique Adreno 642. Le Mi 11 Lite 4G, quant à lui, dispose d’un processeur Snapdragon 732G qui reste un chipset solide mais nettement moins performant que le 780G.

D’autres différences incluent la prise en charge HDR (HDR10 + pour le modèle 5G contre HDR10 pour la variante 4G), la caméra selfie (20MP contre 16MP), Gorilla Glass (6 contre 5) et la prise en charge Bluetooth / Wi-Fi (Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6 contre Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 5).

Prix ​​et disponibilité de la gamme Mi 11

À partir du Mi 11 Ultra, Xiaomi a confirmé que le téléphone serait disponible dans une variante 8 Go / 256 Go pour 5999 yuans (~ 914 $), un modèle 12 Go / 256 Go pour 6499 yuans (~ 990 $) et un modèle 12 Go / 512 Go pour 6999 yuans (~ 1067 $). Le téléphone peut être utilisé dans les options Ceramic Black et Ceramic White. Les utilisateurs européens peuvent se procurer la seule variante 12 Go / 256 Go pour 1199 € (~ 1415 USD).

Malheureusement, le Mi 11 Pro est limité à la Chine uniquement, où il commence à 4999 yuans (~ 762 $) pour la variante 8 Go / 128 Go, 5299 yuans (~ 807 $) pour l’option 8 Go / 256 Go et 5699 yuans (~ 868 $) pour le Modèle 12 Go / 256 Go.

Pendant ce temps, le Mi 11i sera disponible pour 649 € (~ 764 $) pour l’option 8 Go / 128 Go et 699 € (~ 823 $) pour le modèle 8 Go / 256 Go. Attendez-vous à trouver le téléphone dans les couleurs Cosmic Black, Celestial Silver et Frosty White.

Le Mi 11 Lite 5G commence à 2299 yuans (~ 350 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go en Chine et à 2599 yuans (~ 396 $) pour la variante 8 Go / 256 Go. Les utilisateurs européens paieront 369 € (~ 435 $) pour l’option 6 Go / 128 Go. La variante 5G est disponible dans les couleurs Truffle Black, Mint Green et Citrus Yellow. Vous n’avez pas besoin de la 5G? Ensuite, vous paierez 299 € (~ 352 $) pour le Mi 11 Lite 4G de 6 Go / 64 Go. La variante 4G est disponible dans les options de couleur Boba Black, Bubblegum Blue et Peach Pink.

Xiaomi a également annoncé un chargeur sans fil de 80 W qui vous permet de charger en orientation paysage ou portrait. Ce chargeur sans fil est livré avec un chargeur de 120 W et coûte 499 yuans (~ 76 $). Il a également révélé un chargeur sans fil multi-bobines pour 599 yuans (~ 91 $), comprenant 19 bobines afin que vous puissiez charger un appareil en le plaçant n’importe où sur le pad.

