Le rival Galaxy S22 de Realme exécute Snapdragon​ ​8 Gen​ ​1, débarque le 4 janvier

En 2021, Realme a atteint le cap des 100 millions de ventes de téléphones, atteignant ce chiffre plus rapidement que toute autre marque à ce jour. Il l’a fait grâce à des ventes exceptionnelles dans le segment économique – ses appareils font partie des téléphones Android les plus économiques – offrant un calibre de matériel et de logiciels similaire à celui de Xiaomi.

Realme sort beaucoup d’appareils au cours de l’année, mais il semble qu’il ne le fera heureusement pas pour 2022, se concentrant plutôt sur quelques appareils différenciés qui se démarquent dans chaque catégorie. Pour donner le coup d’envoi, Realme a annoncé qu’il dévoilerait la série GT 2 en Chine le 4 janvier, avec un lancement mondial suivi peu de temps après.

Realme est clairement enthousiasmé par la série GT 2, la qualifiant de « gamme phare la plus premium de la marque ». C’est compréhensible si l’on considère que le GT 2 Pro sera alimenté par la dernière bête 4 nm de Qualcomm, le Snapdragon​ ​8 Gen​ ​1. Realme sera l’un des premiers fabricants à déployer un appareil doté des dernières nouveautés de Qualcomm, perdant de peu face à Xiaomi, qui lance la série Xiaomi 12 une semaine plus tôt, le 28 décembre.

Cela dit, la série GT 2 semble intrigante pour plusieurs raisons. De toute évidence, le matériel devrait être à égalité avec ce que Samsung proposera avec la série Galaxy S22, mais Realme a tourné son attention vers le design en 2021, en déployant des appareils uniques qui se démarquent du lot. Plus tôt dans l’année, la marque a sorti le Realme GT Master Edition, et c’est l’un des appareils les plus beaux de la catégorie milieu de gamme.

Je n’ai pas eu l’occasion de parler du Realme GT Master Edition, mais l’appareil a un design différencié basé sur une valise Muji, et il a l’air plutôt sympa. Realme a collaboré avec le célèbre designer industriel Naoto​ ​Fukasawa sur la GT Master Edition, et la marque a confirmé qu’elle poursuivrait cette collaboration jusqu’en 2022 avec la série GT 2.

Sur ce front, Realme a partagé que la série GT 2 comportera une coque arrière unique faite de matériaux respectueux de l’environnement, il sera donc intéressant de voir comment ce téléphone se révèle. Si elle est aussi bonne que la GT Master Edition, nous devrions nous régaler. En ce qui concerne les autres détails, le téléphone comportera un objectif grand angle à l’arrière avec un champ de vision de 150 degrés.

Je partagerai d’autres détails une fois que nous nous rapprocherons du lancement, y compris des détails sur le moment où la série GT 2 arrivera sur les marchés mondiaux.

