Le rival inattendu d’Emmanuel Macron réduit l’écart avec le président français dans le dernier sondage | Monde | Nouvelles

Selon le dernier sondage de BVA pour Orange et RTL, le président français est toujours en tête pour remporter le premier tour des élections d’avril 2022 avec 24% des voix.

Mais la rivale inattendue de centre-droit, Valérie Pécresse, est arrivée en deuxième position avec 17% des intentions de vote.

Le nouveau candidat des Républicains est en hausse de huit points par rapport au mois dernier.

Cette décision pourrait transformer une bataille prévue Macron-Le Pen en un duel Macron-Pécresse au deuxième tour.

Marine Le Pen arrive en troisième position avec 16%.

Un autre sondage d’opinion publié mardi par Elabe, a montré que Mme Pecresse a le soutien des électeurs pour atteindre le deuxième tour de l’élection présidentielle française et même battre M. Macron.

Le sondage était le premier à projeter que Macron perde le deuxième tour du 24 avril depuis que Mme Pecresse a remporté le ticket des Républicains samedi.

Le président Macron n’a pas encore officiellement déclaré sa candidature.

Le sondage, réalisé pour la télévision BFM TV et le magazine L’Express, prévoyait que Pecresse remportait 20% des voix exprimées, derrière Macron avec 23%.

Au deuxième tour, Mme Pecresse battrait le président Macron avec une marge de 52 à 48%, selon les prévisions.

Selon Politico, le sondage a semé la panique dans les cercles de Macron.

LIRE LA SUITE: Les conservateurs perdent TROIS élections partielles au conseil local alors que la pression monte sur le Premier ministre

Une personne proche du président français a déclaré : « Certains types paniquent.

Mme Pecresse, qui s’est décrite comme « un tiers Thatcher, deux tiers Merkel », a remporté vendredi le ticket conservateur français Les Républicains (LR) pour l’élection présidentielle de 2022, et visera désormais à contrecarrer la réélection d’Emmanuel Macron. offre.

Les sondages d’opinion montraient jusqu’à présent que la responsable de la région Paris Ile-de-France, âgée de 54 ans, remportait au mieux environ 11 % des voix aux élections d’avril prochain, ce qui lui laissait peu de chances de se qualifier pour un second tour, encore moins le gagner.

Avec près de 61% des voix lors d’un second tour, Mme Pecresse a battu l’ailier droit Eric Ciotti pour le ticket LR, a déclaré le parti après une primaire qui était un test pour savoir s’il resterait ancré dans sa tradition de centre-droit ou s’il basculerait vers le droit.

A NE PAS MANQUER :

Cummings fait exploser une nouvelle bombe alors qu’il repère un énorme « hareng rouge » [INSIGHT]

La championne du Brexit, Gisela Stuart, s’est vu confier le meilleur poste de la fonction publique [ANALYSIS]

Brexit EN DIRECT : Frost lancera une nouvelle menace de défaire l’accord avec l’UE AUJOURD’HUI [LIVE BLOG]

Mme Pecresse a déclaré au siège du parti peu après l’annonce des résultats: « Nous allons restaurer la fierté de la France et protéger les Français ».

Elle peut potentiellement faire appel aux électeurs de centre-droit dont Macron dépend beaucoup, mais devra rechercher le soutien d’électeurs plus conservateurs également courtisés par des candidats de droite.

La candidature inattendue du commentateur d’extrême droite Eric Zemmour a renversé l’idée reçue selon laquelle l’élection présidentielle serait une répétition du duel de 2017 entre Macron et Marine Le Pen du Rassemblement national d’extrême droite.

Bien que plus modérées que M. Ciotti, Mme Pecresse et ses rivaux pour le ticket LR ont tous dérivé plus à droite sur l’immigration et sur l’ordre public.