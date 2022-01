Le rival OnePlus Nord 2 de Vivo est là avec un design « à changement de couleur », deux caméras selfie

Que souhaitez-vous savoir

Vivo a lancé deux nouveaux téléphones de la série V axés sur la photographie. Les nouveaux V23 et V23 Pro ont un design unique à changement de couleur et disposent de deux caméras frontales. Les téléphones sont désormais en vente dans plus de 50 marchés, dont l’Inde.

Vivo, le fabricant de smartphones appartenant à BBK, a annoncé le 5 janvier deux nouveaux téléphones Android haut de gamme de milieu de gamme dotés d’un design aux couleurs changeantes et de « capacités uniques de caméra selfie ». Les nouveaux téléphones Vivo V23 et V23 Pro ont un écran incurvé 3D ultra-mince avec une surface extérieure veloutée utilisant la technologie Fluorite AG qui change de couleur sous la lumière directe du soleil.

Le Vivo V23 Pro arbore un écran AMOLED de 6,56 pouces avec une résolution FHD+, une conformité HDR10+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par la puce Dimensity 1200 de MediaTek, qui alimente également certains des meilleurs téléphones Android du segment phare de la valeur.

Le téléphone dispose d’un système de caméra à triple objectif à l’arrière, avec un appareil photo principal de 108 MP. Le capteur haute résolution est rejoint par un objectif « super grand angle » 8MP et un objectif macro 2MP. Pour les selfies, le téléphone est équipé d’une configuration à double caméra avec un capteur AF 50MP et un objectif ultra grand angle 8MP avec un champ de vision de 105 degrés. Le V23 Pro contient également une batterie de 4 300 mAh avec une charge filaire de 44 W.

Source : Vivo

Le vanilla V23 dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 6,44 pouces avec le même taux de rafraîchissement de 90 Hz que le modèle Pro. Le téléphone est alimenté par le chipset Dimensity 920 de MediaTek, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La configuration à trois caméras à l’arrière du V23 comprend un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Bien qu’il prenne en charge des vitesses de charge filaires de 44 W identiques à celles du V23 Pro, la capacité de la batterie est légèrement inférieure à 4 200 mAh. Les deux téléphones exécutent Funtouch OS 12 prêt à l’emploi, basé sur Android 12.

Le Vivo V23 5G a été proposé au prix de 29 990 yens (environ 400 $) pour la version 8 Go/128 Go et de 34 990 yens (environ 470 $) pour la version 12 Go/256 Go. Vivo V23 Pro 5G, en revanche, est au prix de 38 990 (environ 520 $) pour la version 8 Go/128 Go et de 43 990 (environ 590 $) pour la version 12 Go/256 Go.

