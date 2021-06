Le riz de l’oncle Ben change de nom après les manifestations de Black Lives Matter | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Cette décision a été prise par Mars Food, propriétaire de la marque, dans le but d’être plus « inclusif ». Ben’s Original a été mis en vente aux États-Unis en mai et sera disponible au Royaume-Uni au cours des prochaines semaines.

Il y avait eu des allégations selon lesquelles le nom et le logo du riz Uncle Ben, qui représentait un cultivateur de riz noir, étaient racistes.

Dans un communiqué, Mars Food a déclaré que ce changement était “la prochaine étape de la marque dans son ambition de créer un avenir plus inclusif tout en maintenant son engagement à produire le meilleur riz au monde”.

Selon The Grocer, les hommes noirs du sud des États-Unis étaient parfois appelés «oncle» pour éviter d’utiliser «monsieur», un terme plus respectueux.

Mars s’est engagé à « faire évoluer » sa marque l’été dernier après que les manifestations de Black Lives Matter ont éclaté aux États-Unis.

Cela faisait suite au meurtre de George Floyd à Minneapolis par Derek Chauvin, un policier.

En juin 2020, au plus fort des manifestations, Mars a commenté : « En tant que marque mondiale, nous savons que nous avons la responsabilité de prendre position pour aider à mettre fin aux préjugés raciaux et aux injustices.

« Alors que nous écoutons les voix des consommateurs, en particulier de la communauté noire, et celles de nos associés dans le monde entier, nous reconnaissons que le moment est venu de faire évoluer la marque Uncle Ben’s. »

Ben’s Original a également annoncé qu’il introduirait en Grande-Bretagne son « Seat at the Table Fund », qui propose des apprentissages dans l’industrie alimentaire aux communautés sous-représentées.

Cette initiative sera soutenue par 250 000 £ pour les cinq prochaines années.

Rafael Narvaez, PDG mondial de Mars Food, a déclaré : « Tout le monde mérite de se sentir le bienvenu, d’être entendu et d’avoir accès à des aliments nutritifs.

« C’est pourquoi nous nous sommes engagés à prendre des mesures conçues pour améliorer l’inclusion et l’équité au service de notre nouvel objectif de marque, pour créer des repas, des expériences et des opportunités qui offrent à chacun une place à la table. »

La société s’est engagée à donner 100 000 £ cette année pour soutenir The Trussell Trust, un organisme de bienfaisance qui gère des banques alimentaires à travers la Grande-Bretagne.

Dans une manifestation de soutien à la justice raciale, l’équipe de football d’Angleterre s’est mise à genoux avant les matchs de l’Euro 2020.

Vendredi, cela a provoqué à la fois des acclamations et des huées avant un match nul 0-0 contre l’Écosse à Wembley.

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a écrit une lettre ouverte aux fans les exhortant à respecter le geste.

Il a commenté : « Je suis convaincu que les jeunes enfants d’aujourd’hui grandiront déconcertés par les anciennes attitudes et modes de pensée.

Roger Daltrey critique la “culture éveillée” pour “vivre dans la peur”

« Pour beaucoup de cette jeune génération, votre notion de l’anglais est assez différente de la mienne. Je comprends ça aussi.

“Je comprends que sur cette île, nous avons le désir de protéger nos valeurs et nos traditions – comme nous le devrions – mais cela ne devrait pas se faire au détriment de l’introspection et du progrès.”

Vendredi, un couple américain qui a pointé des armes sur des manifestants lors des manifestations de l’année dernière a plaidé coupable à des accusations de délit, mais a défendu leurs actions.

Mark et Patricia McCloskey ont insisté sur le fait qu’ils protégeaient leur propriété d’une « foule en colère » lors de l’incident du 28 juin.

S’exprimant devant le tribunal, M. McCloskey a déclaré: «Je le referais.

“Chaque fois que la foule s’approche de moi, je ferai ce que je peux pour les mettre en danger imminent de blessures physiques, car c’est ce qui les a empêchés de détruire ma maison et ma famille.”