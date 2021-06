Le Roborock S7 a près de 100 euros de réduction, l’un des aspirateurs robots les plus puissants au monde | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous envisagez d’acheter un aspirateur robot haut de gamme, les Roborock sont une bonne option. L’un de ses modèles les plus puissants est à prix réduit sur AliExpress Plaza.

Les aspirateurs robots sont désormais totalement courants dans les foyers du monde entier, d’autant plus que leurs prix sont de plus en plus bas, même si évidemment les modèles low-cost n’offrent pas des fonctionnalités similaires aux modèles haut de gamme.

Si vous souhaitez faire le saut vers un robot un peu plus complet, il existe également de nombreuses options, telles que le Roomba d’iRobot ou le Conga de Cecotec, bien qu’il existe désormais un modèle Roborock que nous avons pu tester dans son analyse qui est en vente à un très bon prix, il est donc recommandé.

Il s’agit du Roborock S7 qu’AliExpress Plaza vend pour seulement 487 euros, bien en deçà des 549 euros qu’il coûte sur Amazon.

Le robot aspirateur le plus avancé de Roborock aspire et nettoie en profondeur grâce à son système de vibration sonique. Il a une puissance d’aspiration de 2500 Pa et une autonomie de 180 minutes. Il se distingue par son système de navigation avancé basé sur un capteur LiDAR et des cartes à plusieurs niveaux.

Plaza a son entrepôt en Espagne, ce qui signifie que l’expédition est beaucoup plus rapide que si le produit venait d’Asie. En seulement 2-3 jours ouvrables, vous recevrez votre achat à la maison, totalement gratuit et sans payer les frais de port et aussi sans passer par la douane.

C’est une offre très compétitive qui fait d’AliExpress Plaza désormais le meilleur magasin pour acheter le Roborock S7.

2500 Pa d’aspiration et un excellent système de navigation

La raison pour laquelle ce robot aspirateur peut être considéré comme l’un des meilleurs tient avant tout au système de cartographie, qui dépasse de loin celui des autres modèles qui se déplacent même au même prix.

Il est incroyablement précis et rend chaque pièce parfaitement propre, sans tracas et sans rien sauter. Ce n’est généralement pas le cas des robots les moins chers, qui ont souvent du mal à créer une carte virtuelle précise.

Doté d’un système de navigation avancé, le robot pourra mémoriser où se trouvent vos meubles, escaliers, tapis et toutes sortes d’obstacles, et en tiendra compte lors de la planification de ses itinéraires. Le résultat est un gain de temps et d’éviter les accidents avec vos meubles.

Non seulement cela, mais il a beaucoup de puissance, 2500 pascals d’aspiration, plus que suffisant pour aspirer les tapis, les moquettes et les poils d’animaux.

Il est à noter qu’en plus de passer l’aspirateur, il récure également. Il utilise également un système de microvibration qui améliore les résultats par rapport aux systèmes basés simplement sur le passage d’une vadrouille humide.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.