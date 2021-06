Le robot aspirateur à 79 euros revient sur Amazon : achetez-le avant l’épuisement du coupon de réduction | La technologie

in

L’un des aspirateurs robots les plus vendus sur Amazon revient à son prix de vente, qui est actuellement d’environ 80 euros, une aubaine que peu peuvent égaler.

Tant pour ceux qui ont un aspirateur robot que pour ceux qui cherchent à faire leurs débuts dans ce secteur, Amazon a une offre très intéressante en ce moment, même si ce que vous recherchez est un robot pour votre résidence secondaire, quelque chose qui vous permettra vous faire gagner du temps cet été.

On se réfère à Le modèle d’aspirateur robot de Lefant, l’un des moins chers sur Amazon, qui se trouve à ne coûter que 79,99 euros dès que vous appliquez le code de réduction que ce magasin propose, d’une valeur de 80 euros.

Aspirateur robot d’une puissance de 1800 Pa, réservoir de 500 millilitres et capteurs optiques pour éviter les collisions avec les meubles. Il dispose du WiFi et est compatible avec Alexa.

Ce n’est pas la première fois qu’on voit ce robot à ce prix, et c’est que de temps en temps le coupon fait une apparition qui le laisse à un prix cassé et qui fait exploser ses ventes, d’où accumulent déjà plus de 3 800 avis.

En règle générale, ces modèles bon marché ne sont pas fiables en raison de leur puissance ou de leur intelligence, bien que cette fois, des milliers d’utilisateurs d’Amazon affirment que, sans être le meilleur aspirateur robot du marché, il est plus que suffisant dans certaines conditions.

Aspiration 1800Pa et livraison gratuite

LEFANT est une marque asiatique pratiquement inconnue en Occident, qui n’a pas beaucoup d’appareils à vendre dans des pays comme l’Espagne, au-delà de ce robot aspirateur.

Avec une puissance d’aspiration de 1800 Pa et un réservoir de déchets solides assez grand, ce robot peut aspirer des maisons de 40 à 50 mètres carrés en une seule fois et sans faire le plein. Son autonomie est d’environ 90 minutes, avec retour automatique à la base de charge lorsque le niveau est très bas.

Son application est compatible avec iOS et Android, vous pouvez donc l’activer ou la désactiver depuis votre téléphone mobile où que vous soyez, ainsi que voir la carte virtuelle de votre maison en déplacement.

Comment pourrait-il en être autrement, la livraison est totalement gratuite depuis n’importe où en Espagne, que vous soyez un utilisateur Amazon Prime ou non, bien que si vous l’êtes, cela arrivera beaucoup plus rapidement.

C’est peut-être la raison pour laquelle vous souhaitez profiter et vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, qui, en ne vous engageant pas à rester, peut annuler quand vous le souhaitez.

