Le robot aspirateur à vide automatique Shark IQ tombe à 489 $ tandis que ses concurrents coûtent plus de 1 000 $

Les fonctions d’auto-vidage sont aussi révolutionnaires pour les aspirateurs robots que l’invention de l’aspirateur autonome lui-même. Mais certains modèles dotés de la nouvelle fonctionnalité impressionnante de vidange automatique peuvent coûter 1 000 $ ou même plus. Sérieusement… il existe un aspirateur robot haut de gamme qui coûte 1 600 $ ! Les Aspirateur robot XL à vidange automatique Shark IQ est un modèle très populaire qui vante également une fonction d’auto-vidage, et il coûte 550 $. À l’heure actuelle, lors de la première vente du Black Friday d’Amazon, il n’est plus que de 489,99 $ !

Aspirateur robot Shark IQ AV1002AE avec base XL à vide automatique, rouleau-brosse autonettoyant, Alexa Prix catalogue : 549,99 $ Prix : 479,99 $ Vous économisez : 70,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une bonne affaire d’aspirateur robot Shark

Comme tant d’autres propriétaires d’aspirateurs robots, je suis devenu gâté. Il ne suffit plus d’avoir un petit robot génial pour passer l’aspirateur à ma place. En fait, parfois, je suis vraiment ennuyé par le petit appareil autonome qui m’a autrefois apporté tant de joie. Pourquoi? Parce que j’ai un chien qui mue constamment. Cela signifie que je dois vider le bac de récupération de la saleté de mon aspirateur robot à chaque fois qu’il fonctionne. Oh l’humanité!

Non, ce n’est pas vraiment un gros problème, mais ce n’est plus un problème auquel je dois désormais faire face. C’est parce que je me suis procuré un nouveau modèle d’aspirateur robot doté d’une fonction géniale appelée auto-vidage.

Comme le nom de la fonctionnalité l’indique, il s’agit d’une capacité impressionnante qui permet à votre robot aspirateur de se vider une fois le nettoyage terminé. Il utilise une station d’accueil spéciale qui sert également de base de chargement. Il aspire toute la poussière, la saleté et les poils d’animaux hors du robot aspirateur. Cela signifie qu’au lieu d’avoir à le vider à chaque fois qu’il fonctionne, vous n’avez qu’à vider votre robot aspirateur environ une fois par mois !

Certains aspirateurs robots dotés de la fonction de vidange automatique se vendent 1 000 $ ou même plus si vous voulez un modèle haut de gamme. Avant le Black Friday 2021, cependant, vous pouvez réellement récupérer le haut de gamme de 1 300 $ Aspirateur robot Roomba i9+ pour 1 099,00 $, ce qui est le meilleur que nous ayons vu depuis un moment. C’est toujours autant d’argent à se séparer pour un aspirateur, cependant.

Si cela reste trop cher pour vous, ne vous inquiétez pas car il existe une autre option incroyable que les gens adorent. Les Aspirateur robot XL à vidange automatique Shark IQ qui se vend généralement à 550 $ est tombé à seulement 489,99 $ en ce moment ! C’est le prix le plus bas que nous ayons vu toute l’année, vous ne voulez donc certainement pas manquer cette offre exceptionnelle.

Faits rapides sur le QI du requin

C’est de loin notre aspirateur robot Shark préféré. Si vous voulez savoir pourquoi, consultez ces points clés à retenir :

Le Shark IQ est livré avec une station de vidange automatique qui aspire toute la saleté, la poussière et les poils d’animaux lorsque votre aspirateur a fini de nettoyer. Un bac de grande capacité vous permet de passer 45 jours sans vous soucier du tout de votre aspirateur ! La base à vidange automatique est sans sac, vous n’avez donc pas à vous soucier d’acheter de nouveaux sacs à tout moment. qui est généralement associé aux aspirateurs robots La vitesse de cartographie plus rapide de Shark signifie que vous pouvez cartographier toute votre maison en un rien de temps Les performances de nettoyage de tapis améliorées signifient que le Shark IQ de 2e génération peut nettoyer votre maison encore plus rapidement qu’auparavant Deux façons de contrôler votre robot aspirateur Shark IQ : avec l’application gratuite Shark IQ pour smartphone, ou avec votre voix ! Programmez des nettoyages pour toute votre maison ou seulement certaines pièces avec une commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant. sur les sols durs ou sur les tapis Le Shark IQ nettoie méthodiquement rangée par rangée pour une couverture entière de la maison La base autovideuse de Shark IQ, un rouleau de brosse multi-surfaces et un système de filtration à plusieurs étapes sont parfaits pour les maisons avec des animaux de compagnie ! La boîte comprend : (1) Robot Shark IQ, (1) Base à vidange automatique, (2) Brosses latérales, (1) Filtre, (1) Bandes BotBoundary Capacité : 0,17 pinte

