Le robot aspirateur de Roborock offre désormais jusqu’à 200 $ de réduction avant le Prime Day

Roborock propose désormais une série d’offres approfondies sur ses aspirateurs et vadrouilles robotiques intelligents avant l’événement de vente Prime Day 2021 d’Amazon. Vous envisagez jusqu’à 200 $ d’économies sur à peu près toute sa gamme de solutions de nettoyage autonomes classées 4+ étoiles. Les robots aspirateurs et vadrouilles compatibles iOS de Roborock portent de solides critiques sur Amazon et ailleurs, sont régulièrement présentés sur 9to5Toys et voient maintenant certaines des meilleures offres de l’année pour célébrer le Prime Day. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Aspirateurs intelligents Roborock jusqu’à 200 $ de rabais

Le robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure (photo ci-dessus) à 359,99 $ expédié via la vitrine officielle d’Amazon de la marque est l’un des produits qui se démarquent parmi tant d’autres. En plus de l’expédition Prime rapide, cela représente jusqu’à 240 $ de réduction sur le prix régulier, 160 $ ​​sous le prix réduit le plus récent et le meilleur que nous puissions trouver. C’est également l’une des remises les plus importantes que nous ayons jamais suivies sur ce modèle.

Doté de la navigation LiDAR et de chemins de nettoyage en forme de Z (contrairement à ceux qui rebondissent sans but), le S6 Pure crée des cartes domestiques détaillées, avec des zones interdites personnalisées, pour prendre en charge une puissance d’aspiration de 2000 Pa. Non seulement vous pouvez le contrôler avec des assistants virtuels intelligents comme Siri (via des appareils compatibles), mais il est également doté d’un réservoir d’eau réglable de 180 ml pour laisser vos sols parfaitement propres une fois l’aspirateur terminé. La note de 4 étoiles et plus de plus de 3 000 clients Amazon est également une bonne idée.

Mais il y a beaucoup plus d’offres Roborock en vente ce mois-ci et pour Prime Day 2021, que vous trouverez toutes ci-dessous. Toutes ces offres sont en vigueur dès maintenant, sauf indication contraire comme commençant le Prime Day (21 juin 2021).

Plus d’offres Roborock Early Prime Day :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

