Le robot aspirateur Neabot Q11 incroyablement puissant est à 70 $ de réduction sur la vente de lancement d’Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Neabot n’est probablement pas le premier nom auquel vous pensez lorsque vous pensez aux robots aspirateurs. Cela pourrait changer maintenant, cependant, dès que vous découvrirez l’incroyable nouveau robot aspirateur Neabot Q11.

Les aspirateurs robots haut de gamme qui offrent beaucoup de puissance et une technologie de pointe peuvent coûter un bras et une jambe. Vous voulez un exemple ? Vérifiez Roomba S9+ sur Amazon. C’est un aspirateur robot haut de gamme avec une base à vidange automatique. Il a également une forte aspiration, une cartographie laser et bien plus encore. Le problème, bien sûr, est que cela coûte une petite fortune. Même avec une grosse remise de 201 $ en ce moment sur Amazon, cela coûte toujours 1 099 $.

Inutile de dire que c’est beaucoup plus que ce que la plupart des gens veulent dépenser. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, cependant, c’est que vous pouvez obtenir un aspirateur robot tout aussi impressionnant pour la moitié du prix. En fait, le Neabot Q11 possède des fonctionnalités fantastiques que vous ne trouverez même pas sur le Roomba S9+ !

Aspirateur et vadrouille robotique Neabot Q11, aspiration puissante de 4000 Pa, auto-vidage Prix catalogue : 699,00 $ Prix : 629,10 $ Vous économisez : 69,90 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le nouveau robot aspirateur à vidange automatique le plus populaire d’Amazon

Tout d’abord, le Neabot Q11 est un aspirateur robot remarquablement puissant. Avec une aspiration incroyable jusqu’à 4 000 Pa, la saleté et la poussière ne font pas le poids face à ce modèle. En fait, Neabot dit que l’aspiration est si puissante qu’elle peut aspirer des grains et même des granulés d’acier sur votre sol. Nous avons reçu un échantillon à tester et c’est vraiment un aspirateur robot remarquablement puissant. Bien que nous n’ayons essayé aucun BB en acier, nous avons laissé tomber diverses choses comme du sable, des céréales, des haricots secs, etc. Le Neabot Q11 les a tous traités sans problème.

Une autre chose importante est la base du Q11. Le vidage automatique est une fonctionnalité indispensable si vous achetez un aspirateur robotique de milieu de gamme ou haut de gamme. Le robot aspirateur Neabot Q11 possède en effet une base à vidange automatique. À moins que vous n’ayez plusieurs animaux de compagnie qui perdent beaucoup, vous devriez pouvoir passer environ un mois sans avoir à changer de sac dans la base.

En plus de tout cela, ce modèle possède également plusieurs fonctionnalités supplémentaires que vous allez adorer. Nous avons répertorié ci-dessous tous les plus importants, mais certains méritent également d’être soulignés ici. Un exemple est le nettoyage intelligent intégré qui s’arrête automatiquement lorsqu’il passe sur un tapis ou un tapis. Le robot aspirateur Neabot Q11 prend également en charge la cartographie multi-étages, 150 minutes d’autonomie par charge et la commande vocale. C’est vrai, vous pouvez utiliser Alexa ou Google Assistant avec ce grand aspirateur !

Les Neabot Q11 couvre vraiment toutes les bases. Et à 699 $, c’est beaucoup moins cher que les modèles comparables des principales marques d’aspirateurs robots. Achetez-en un dès maintenant sur Amazon, et il y a un coupon de lancement spécial que vous pouvez couper pour économiser 70 $. Avec cette remise supplémentaire, il faudrait être fou pour laisser passer cette valeur fantastique.

Aspirateur et vadrouille robotique Neabot Q11, aspiration puissante de 4000 Pa, auto-vidage Prix catalogue : 699,00 $ Prix : 629,10 $ Vous économisez : 69,90 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Faits rapides du robot aspirateur Neabot Q11

Le nouvel aspirateur robot Neabot Q11 est le dernier et le meilleur modèle de Neabot. C’est un modèle 3 en 1 qui aspire, balaie et nettoie. nettoyer de grandes surfaces Le Q11 arrêtera automatiquement de nettoyer les tapis ou les moquettes pour que vous n’ayez pas à vous inquiéter Une base spéciale à vidange automatique aspire toute la saleté et la poussière du robot aspirateur Neabot Q11 afin que vous n’ayez pas à vous en soucier Laissez l’aspirateur fonctionner pendant un mois complet sans vider la base ! Ce puissant aspirateur robotique a une aspiration ultra puissante de 4 000 Pa qui peut gérer facilement les plus gros dégâts Prenez soin de la saleté, de la poussière, des miettes et même des poils d’animaux tenaces en un seul passage. et des pastilles métalliques sur vos sols ! La connectivité Wi-Fi et Bluetooth rend ce modèle parfait pour chaque configuration Contrôlez votre aspirateur robot Neabot Q11 avec l’application gratuite Neabot, ou avec votre voix en utilisant Alexa ou Google Assistant ! L’application Neabot peut stocker trois cartes distinctes pour le nettoyage de plusieurs étages. Il est également facile de configurer des barrières virtuelles pour empêcher l’aspirateur d’entrer dans les pièces et les zones interdites.

Aspirateur et vadrouille robotique Neabot Q11, aspiration puissante de 4000 Pa, auto-vidage Prix catalogue : 699,00 $ Prix : 629,10 $ Vous économisez : 69,90 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.