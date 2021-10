Le robot aspirateur silencieux eufy RoboVac 11S est si fin qu’il nettoie sous les armoires, et vaut moins de 140 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il est surprenant de voir ce que peut faire cet aspirateur robot pas cher, qui bénéficie également d’une remise de 22%, en restant à son prix minimum historique.

Aujourd’hui, vous n’avez pas besoin de demander un prêt pour acheter un aspirateur robot avec des fonctionnalités haut de gamme. Un bon test est ce modèle d’Eufy, qui a des fonctions très attrayantes.

Attrape-le robot aspirateur silencieux eufy RoboVac 11S avec la technologie BoostIQ et une remise de 22%. Il reste à seulement 139,99 euros, avec une expédition par Amazon en une journée.

Il s’agit de un aspirateur robot conçu pour être silencieux, qui offre une autonomie de 100 minutes, et aussi retourne automatiquement à la base de chargement pour se recharger, vous n’avez donc pas à vous en soucier.

Aspirateur robot Eufy RoboVac 11S silencieux et auto-rechargeable, pour seulement 139,99 euros

Avec une puissance d’aspiration de 1 300 PaIl nettoie parfaitement les sols et les tapis. Votre technologie d’intelligence artificielle BoostAI détecte quand il est sur un tapis, pour changer le type d’aspiration.

Avec une hauteur de seulement 7,2 centimètres, peut passer sous les bibliothèques, les armoires et les lits, pour nettoyer les zones inaccessibles avec le balai, en profondeur.

Eufy RoboVac 11S Il a un boîtier recouvert de verre trempé anti-rayures, capteurs infrarouges pour l’évitement d’obstacles et capteur antichute. Il peut donc être utilisé dans les maisons avec des escaliers et des obstacles comme des tables, des chaises, etc.

Il peut être programmé et contrôlé facilement, avec une télécommande. Vous pouvez programmer le nettoyage à une certaine heure ou le mettre au travail lorsque le tapis est sale, en appuyant simplement sur un bouton.

Ont un réservoir d’une capacité de 0,6 litre, assez pour plusieurs jours de nettoyage.

C’est un aspirateur robot recommandé pour les sols durs, les tapis d’épaisseur faible ou moyenne et les maisons avec des animaux domestiques.

Libérez-vous de la tâche ennuyeuse de nettoyer les sols avec le robot aspirateur silencieux eufy RoboVac 11S avec technologie BoostIQ et une remise de 22%. Il reste à seulement 139,99 euros, avec une expédition par Amazon en une journée. C’est son prix minimum historique.

