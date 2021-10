Le robot autonome à intelligence artificielle qui ne récolte et n’emballe que les tomates mûres | La technologie

Ce robot récolte et emballe correctement les tomates, en gardant les vertes pour plus tard. Il évalue également la santé des plantes, pollinise, taille et élimine les feuilles sèches.

Les des robots arrivent pour pourvoir des emplois, toujours générer la controverse. Et leurs fabricants, vous devez les justifier d’une manière ou d’une autre.

GRoW est un robot autonome doté d’une intelligence artificielle qui récolte et emballe les tomates.

Ne récoltez que les mûres, et en plus de les couper et de les emballer aussi taillez les plantes, enlevez les feuilles sèches, pollinisez et capturez une mine d’informations. Vous pouvez le voir en action dans cette vidéo :

Grandir Il a été développé par la société israélienne MetoMotion. Sur son site internet, elle explique qu’entre 30 et 50% des dépenses sur les serres sont le salaire des ouvriers. GRoW fonctionne gratuitement 24h/24 et 7j/7.

Il indique également que dans de nombreux endroits, il est impossible de trouver de la main-d’œuvre dans l’agriculture, et il y a des serres qui doivent fermer ou réduire leur production.

GRoW est un robot autonome conçu pour les grandes plantations sous serres. Il n’est pas conçu pour travailler dans des plantations irrégulières en plein air, bien que nous ne sachions pas pourquoi.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Bien qu’il ne travaille pour le moment que la tomate, qui est l’un des produits les plus répandus en serre, il pourra bientôt transformer poivrons, courgettes et autres aliments.

L’aspect le plus innovant de GRoW sont ses deux bras robotisés qui permettent de récolter deux rangées de tomates en même temps.

Dans la vidéo, il est surprenant de constater à quel point il est précis de couper le bouquet de tomates sans endommager la plante, et sans qu’elles ne tombent.

Non seulement cela : aussi les place sur un tapis roulant qui les stocke dans les cartons, prêt à fermer et à vendre.

Friteuse sans huile Xiaomi d’une capacité de 3,5 litres. Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC, il est programmable et peut être contrôlé depuis le mobile à l’aide de l’application Mijia.

Grandir il dispose de une caméra 3D avec intelligence artificielle qui analyse la maturité des tomates pour leur couleur, ne récoltant que celles qui sont mûres.

En plus de la récolte et de l’entretien des plants de tomates avec élagage, effeuillage et pollinisation, Ce robot fermier vérifie également la santé des plantes.

Effectue la prévision des performances et l’analyse de la distribution des performances. Il analyse également le stress des plantes et lit les informations des capteurs de serre.

Toutes ces données sont transmises au responsable de la serre, afin qu’il puisse prendre les décisions correspondantes.

Il ressemble certes à un robot très efficace, mais son prix reste à connaître. Il sera mis en vente l’année prochaine.