Le robot cuisine Moulinex à prix démolition : il est en promo et coûte 100 euros moins cher | La technologie

Si vous envisagez d’acheter un robot ménager pas cher avec de bonnes fonctionnalités, faites attention car cette offre vous intéresse. Le robot de cuisine Moulinex bénéficie d’une remise de 100 euros et vous pouvez l’obtenir pour seulement 279 euros.

Le robot de cuisine est devenu un appareil indispensable dans notre maison. Le rythme de vie trépidant d’aujourd’hui ne nous laisse guère le temps de cuisiner, c’est pourquoi cet appareil nous offre une aide précieuse pour manger des aliments faits maison sans avoir besoin d’investir beaucoup de temps.

Sa vulgarisation a permis de baisser les prix et aujourd’hui on peut acheter un robot de cuisine pas cher avec de bonnes performances. Le Moulinex ClickChef HF4SPR30 en est un bon exemple : il dispose de 32 fonctions et est désormais en vente sur le Media Markt pour seulement 279 euros.

Son prix officiel est de 379 euros, pour que vous économisez rien de plus et rien de moins de 100 euros grâce à cette promotion. Si nous jetons un coup d’œil à l’historique des prix d’Amazon (où vous pouvez également l’acheter à prix réduit pour 279 euros), nous voyons qu’il descend rarement en dessous de 299 euros, c’est donc le bon moment pour le ramener à la maison moins cher.

Achetez le robot de cuisine Moulinex pour seulement 279 euros

Pour moins de 300 euros c’est un robot de cuisine très complet et recommandé. Il vous propose 32 fonctions qui remplacent la plupart des appareils que vous avez à la maison: hacher, émincer, moudre, sauter, moudre, pulvériser, réchauffer, fouetter, mixer, cuire à basse température, etc.

Pour le rendre aussi facile et confortable que possible à utiliser, il a 5 programmes automatiques pour les tâches les plus courantes : mijotage, crème, pâte, vapeur et sauces.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser l’option manuelle pour configurer la vitesse, la température et le temps de cuisson à votre convenance. Le Moulinex ClickChef est capable de cuire dans une plage de température de 30 à 120 ºC, et dispose de 12 vitesses.

Intègre une balance de précision capable de peser des ingrédients de 1 gramme à 5 kg, ce qui facilite l’ajout d’ingrédients à vos recettes. Son bol en acier inoxydable a une capacité de 3,6 litres, idéal pour cuisiner pour toute la famille. De plus, il comprend un cuiseur vapeur externe pour vous permettre de préparer des plats sains à la vapeur et il est également livré avec un livre de recettes.

