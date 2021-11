Le robot de cuisine Taurus Mycook One est plus complet que celui de Lidl et bénéficie d’une remise de 53% | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Il est temps d’élargir la variété de vos menus et de préparer de délicieux plats sans avoir à passer des heures en cuisine.

Noël approche à grands pas, quelques jours où vous cuisinez plus que nécessaire. Réduisez de moitié le temps que vous passez entre les fourneaux et préparez des recettes que vous n’avez jamais osées, avec un robot de cuisine.

Les Le robot culinaire Taurus Mycook One est à 53% de réduction sur Amazon. Son prix n’est que de 279 euros. C’est 320 euros d’économies ! Vendu et expédié par Amazon en une journée.

Il s’agit de un robot culinaire intelligent multifonction, avec une puissance de 1600 W et une capacité de 2 litres. Vous pouvez cuisiner pour plusieurs personnes en même temps.

Ce robot culinaire intelligent peut effectuer jusqu’à 14 tâches. Il est programmable et dispose également d’un cuiseur vapeur intégré.

Si vous n’avez jamais utilisé un appareil de ce type, il est important de savoir que préparer toutes sortes de plats: entrées, desserts, viandes, poissons, entrées, pâtes, plats de riz, sauces, gâteaux, et bien plus encore.

Taurus MyCook One broie, pulvérise, râpe, hache, écrase, hache, émulsionne, monte, pétrit, saute, cuit, cuit à la vapeur, prépare des bouillons, pèse et a une fonction turbo.

Le robot de cuisine intègre plus de 7 500 recettes que vous pouvez filtrer par calories, ingrédients, temps de préparation et bien plus encore.

C’est l’un des rares robots qui plaque à induction– Chauffe plus rapidement et la température peut être contrôlée au millimètre près. Ainsi, vous pouvez cuisiner des sautés aux viandes épaisses à 120 degrés.

Il est possible de cuisiner sur deux niveaux, de préparer deux plats différents en même temps. Et comme la verseuse n’a pas d’éléments électriques, vous pouvez la mettre au lave-vaisselle.

La meilleure chose à propos des machines de cuisine est que vous n’avez pas besoin d’être un expert pour préparer des plats exquis.

Vous n’avez plus qu’à peser les ingrédients sur sa balance intégrée, sélectionner l’heure, régler la température, régler la vitesse et le tour est joué. Toutes ces données sont incluses dans les recettes.

