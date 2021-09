Le robot de désherbage du jardin Tertill est à 50 $ de rabais sur Amazon pour la fête du Travail

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Désherber votre cour ou votre jardin est une douleur. Heureusement, j’ai trouvé l’outil de désherbage ultime il y a quelques années. ça s’appelle le Outil à main CobraHead Original pour désherbeur et cultivateur, cela coûte un peu moins de 30 $ sur Amazon, et c’est incroyable. Sérieusement, il suffit de parcourir les avis sur la page du produit pendant quelques minutes. Vous verrez immédiatement pourquoi cet outil à main simple a une note impressionnante de 4,8 étoiles sur Amazon. C’est pratiquement du jamais vu ! Je doute fortement qu’il y ait jamais un meilleur outil à main que le CobraHead. Mais l’équipe de . Deals a récemment testé un nouveau type de désherbant qui fonctionne dans les jardins, les parterres de fleurs, etc., et cela amène les choses à un tout autre niveau. ça s’appelle le Robot de désherbage de jardin Tertill et ce n’est rien de moins qu’un changeur de jeu, et il vient d’obtenir une baisse de prix pour la fête du Travail.

Robot de désherbage Tertill Garden – Empêche les mauvaises herbes dans les jardins potagers, à énergie solaire, ne nécessite aucun… Prix catalogue : 349,00 $ Prix : 299,00 $ Vous économisez : 50,00 $ (14%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Connaissez-vous Joe Jones ? Vous ne l’êtes peut-être pas, mais vous connaissez certainement son travail. Jones fait partie des personnes qui ont inventé le robot aspirateur Roomba, le premier aspirateur autonome. Cet exploit à lui seul est tout ce que vous devez savoir pour apprécier le type d’innovations dont Jones est capable.

Maintenant, il est de retour avec un nouveau robot autonome que j’ai récemment eu le plaisir de tester.

La chouette nouvelle Robot de désherbage de jardin Tertill ressemble à un mignon petit Roomba vert. Au lieu de travailler à l’intérieur de votre maison, cependant, vous l’installez à l’extérieur dans votre jardin ou un parterre de fleurs. Il a besoin de frontières physiques pour le garder confiné dans n’importe quel espace dans lequel vous travaillez. Ensuite, il erre constamment dans la zone et coupe les mauvaises herbes sur son passage.

Comment le Tertill peut-il différencier une mauvaise herbe d’une autre plante, demandez-vous ? Simple : il coupe toute croissance qu’il voit de moins de 1 pouce de haut. Il n’arrache pas les racines, mais ce n’est pas nécessaire. Au lieu de cela, il ne cesse de couper les mauvaises herbes au fur et à mesure qu’elles repoussent jusqu’à ce qu’elles n’aient plus d’énergie stockée et qu’elles meurent. Si vous avez de petites pousses que vous souhaitez protéger, il y a quelques barrières fournies avec le robot ou vous pouvez utiliser tout ce que vous pourriez avoir autour pour le bloquer.

Contrairement au Roomba, le Tertill offre une expérience utilisateur qui est vraiment « définissez-le et oubliez-le ». En fait, vous n’avez même jamais besoin de le charger !

Avec un Roomba ou tout autre aspirateur robot, vous devez toujours le vider après son exécution. Même si vous avez un nouveau robot aspirateur à vidange automatique comme le Roomba i3+ c’est 101 $ de rabais en ce moment chez Amazon, vous devez toujours remplacer le sac de dépoussiérage dans la base au moins une fois par mois. Si vous avez un animal de compagnie, vous devrez probablement aussi démêler la brosse du fond tous les quelques mois. Pendant ce temps, le Robot de désherbage de jardin Tertill ne nécessite aucun entretien régulier. Il fonctionne à l’énergie solaire, il se recharge donc constamment tout seul et il parcourt votre jardin tous les jours à la recherche de nouvelles mauvaises herbes. Cela fonctionne un peu tous les jours. Ensuite, il campe pour se recharger grâce au panneau solaire sur le dessus.

Vous avez un jardin clos jusqu’à 200 m² ou des massifs fleuris aux bordures surélevées ? Si c’est le cas, le Tertill est un gadget indispensable que vous allez adorer. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier du désherbage !

Le Tertill vaut plus que son prix de détail de 349 $ si l’on considère le temps qu’il permet de gagner. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cependant, le Tertill a obtenu une baisse de prix pour la fête du Travail 2021. Au lieu du prix de détail de 349 $, vous pouvez en accrocher un pour 299 $ ! Assurez-vous simplement que vous Suivez ce lien et passez votre commande avant la fin de la journée du lundi 6 septembre.

Voici une vidéo qui explique tout ce que vous devez savoir sur le Tertill. Vous pouvez également le voir en action :

Et voici les principaux points à retenir :

Ne nécessite aucune programmation – il n’a qu’un seul bouton et c’est tout ce dont il a besoin pour être aussi efficace que le désherbage à la main, selon le fabricant Fonctionne environ 1 heure chaque jour, s’arrêtant et démarrant constamment à mesure que le soleil le recharge Désherbe les jardins et les plates-bandes fermées jusqu’à 200 pieds carrés Nécessite au moins 12 pouces d’espace entre rangées de plantes La bordure doit mesurer au moins 4 pouces de hauteur, de préférence en métal, en bois ou en pierre Connectez l’application gratuite pour smartphone pour configurer et contrôler votre Tertill

