Le robot emblématique Eggman de Sonic The Hedgehog 2 est maintenant un jouet

Pouvez-vous dire lequel est le jouet et lequel est le jeu ? Je l’espère. Gif : Jakks Pacific / Kotaku

Pendant près de trois décennies, les fans de Sonic the Hedgehog ont lancé notre héros bleu hérissé contre la coque blindée du robot Death Egg du Dr Robotnik de Sonic 2. Pourquoi devions-nous attendre le 30e anniversaire de Sonic pour un véritable ensemble de combat Robot Eggman géant ?

Il y a plusieurs raisons parfaitement logiques à l’attente, en fait. D’une part, les fabricants de jouets ne se souciaient pas des cœurs brisés des enfants au début des années 90. Deuxièmement, l’ensemble de 40 $ semble être une exclusivité Target, et la chaîne de vente au détail ne faisait que commencer en 1992. Enfin, Jakks Pacific, la seule entreprise de jouets assez courageuse pour nous offrir un Death Egg Robot de 10 pouces de haut avec des dégâts de combat et tirer des pointes de poignet, n’a été fondée qu’en 1995, et il leur a fallu un certain temps pour s’échauffer. À part ces trois excuses, il n’y a pas d’excuse.

Eggman est Eggman dans toutes les langues. Photo : Jakks Pacifique

Sérieusement, Jakks Pacific a récemment pris un sérieux retard dans les jouets sur les fronts Sega et Nintendo, avec des jouets comme cet énorme robot à œufs et le dirigeable Super Mario Bowser de cet automne. On dirait que si les éditeurs veulent un grand ensemble de jeu en plastique représentant des scènes de leurs jeux classiques, Jakks Pacific est le fabricant de jouets à exploiter.

Qui savait que Sonic était si flexible ? Je savais. Tu savais. DeviantArt le sait. Photo : .

Aussi impressionnant que soit l’œuf de la mort, ne négligeons pas l’importance d’une catapulte en plastique qui lance un petit hérisson en boule dans nos salons. Je souhaite presque qu’ils vendent Sonic et sa catapulte par eux-mêmes, afin que je puisse les placer dans des endroits stratégiques de ma maison si le besoin de lancer de minuscules mammifères à pointes se faisait sentir.

Mais dans cet ensemble de jeu, Sonic n’est pas la star. Non, c’est bien sûr l’œuf de la mort, que Jakks Pacific ne peut pas appeler l’œuf de la mort, car vendre des choses aux enfants avec « Death » dans le nom est généralement mal vu à moins que « Star » ne vienne après. Quoi que vous choisissiez de l’appeler, c’est un glorieux hommage au génie mécanique et à l’ego gigantesque de Robotnik. Après avoir dépensé des millions de bagues en or pour développer ce robot meurtrier, il a ajouté des yeux, un nez, des dents simulées et une moustache. C’est le genre de savant fou auquel nous avons affaire ici.

Un jour, j’espère fabriquer un robot Fahey pour tuer mon ennemi juré, et il aura mon visage. Photo : Jakks Pacifique

Peut-être que ces anneaux dorés auraient été mieux dépensés pour des composants d’armure supplémentaires, car il suffit à ce robot jouet de se séparer de trois coups d’une catapulte de hérisson, commodément inclus. Vous pouvez voir l’échec de Robotnik devenir complet dans la publicité délicieusement old-school ci-dessous.

Vous voyez la joie sur le visage de cet enfant ? C’est un enfant qui n’a jamais joué à Sonic the Hedgehog 2. Imaginez à quel point ce sourire serait plus authentique et sincère sur le visage de quelqu’un qui sait ce qu’est un Death Egg Robot.