Le robot infirmière Grace arrive à Cardano : il supportera ses modules d’intelligence artificielle sur Blockchain

En utilisant le réseau Cardano, le robot infirmière Grace pourra traiter les données en moins de temps et apporter ainsi une réponse efficace aux utilisateurs et aux patients.

Bien qu’aujourd’hui il ne soit pas étrange de voir des cas d’utilisation qui intègrent la Robotique, l’Intelligence Artificielle et la Blockchain, cette fois le réseau Cardano servira de support pour soutenir le projet de l’humanoïde Grace, qui est répertorié comme la première infirmière robotique au service des personnes et des personnes âgées. adultes.

Cardano s’intègre avec l’infirmière robot Grace

Le robot fait partie d’un programme conçu par les sociétés Awakening Health et SingularityNET, qui vise à incorporer les technologies susmentionnées pour offrir des soins de santé aux personnes qui en ont besoin. Le projet est déjà en cours depuis un certain temps mais l’incorporation de la Blockchain Cardano est envisagée précisément pour alimenter les modules d’intelligence artificielle que Grace utilise, nécessitant beaucoup moins de temps pour traiter les données et répondre efficacement aux demandes des utilisateurs.

L’annonce correspondante a été faite lors du Cardano Summit 2021, où le PDG de SingularityNET, Ben Goertzel, a révélé la nouvelle à tous les participants et a commenté :

« Dans des applications comme celle-ci, le robot doit traiter les dossiers médicaux en back-end, et il doit gérer les informations potentiellement sensibles que les personnes âgées et les patients médicaux peuvent leur donner… Cela utilise vraiment la sécurité du réseau de Cardano. » .

À l’origine, l’intelligence artificielle de Grace était prise en charge par le réseau Ethereum, mais Goertzel a indiqué que grâce à l’arrivée des contrats intelligents sur Plutus, il sera possible de faire beaucoup plus de choses intéressantes, ce qui n’était pas possible en raison des limitations de Solidity.

Robotique, Blockchain et Intelligence Artificielle

En ces temps de pandémie de COVID-19, la popularité de Grace a considérablement augmenté en raison de la situation de confinement et du besoin de soins de santé chez les personnes âgées. En tant que tel, le robot parle couramment l’anglais et le coréen, et son intelligence artificielle lui permet d’avoir des interactions sociales significatives avec les patients.

De pair avec de nombreuses autres inventions, Grace apparaît comme l’un des cas d’utilisation dans lesquels plusieurs technologies très importantes se rencontrent, précisément pour la conception de solutions créatives qui répondent aux problèmes présents au niveau social.

Plusieurs chercheurs de renom assurent que nous vivons peut-être maintenant la quatrième révolution industrielle en tant que société, qui, contrairement aux précédentes, ne vient pas de la main d’une seule technologie qui génère des changements perturbateurs dans la dynamique largement utilisée, mais implique plutôt l’interaction de plusieurs d’entre eux pour simplifier les processus vitaux.

Avec l’arrivée des Smart Contracts sur le réseau Cardano, il restera à voir quels cas d’usage choisiront de migrer vers sa Blockchain et profiteront des propriétés qu’elle offre pour concevoir des solutions innovantes dans lesquelles sa technologie joue un grand rôle.

