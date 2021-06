Le robot Mayflower alimenté par l’intelligence artificielle subit un échec

21/06/2021 à 10h19 CEST

SPORT.es

Le bateau coque nue conçu pour recréer le voyage historique du Mayflower à travers l’Atlantique il y a 400 ans retourne au Royaume-Uni après avoir subi un jugement. Le navire autonome Mayflower (MAS) a appareillé mardi pour un voyage de 3 500 milles (5 630 km) de Plymouth au Royaume-Uni au Massachusetts aux États-Unis.

Les gestionnaires de projet ont déclaré qu’il n’y avait « qu’un problème mécanique mineur » qu’ils prévoyaient d’évaluer et de réparer. Le voyage aux États-Unis devait durer environ trois semaines. Le trimaran de 50 pieds (15 m) de long Il fonctionne à l’énergie solaire et est capable d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 nœuds (20 km/h). Il est géré par une intelligence artificielle (IA) embarquée avec des informations provenant de six caméras et de 50 capteurs. Il a commencé à avoir des problèmes vendredi et est de retour pour Plymouth.

Le gestionnaire de projet, Brett Phaneuf, a déclaré qu’il était «juste un petit problème mécanique sur une pièce que l’on trouve sur n’importe quel bateau. Mais cela a limité notre vitesse de telle manière que revenir en arrière était la ligne de conduite prudente », a-t-il déclaré. Le chef de projet a condamné que : « Cependant, les systèmes d’intelligence artificielle ont parfaitement fonctionné. Nous évaluerons, réparerons et reviendrons & rdquor ;.