Le robot Mayflower entame sa traversée de l’Atlantique

17/06/2021 à 10h11 CEST

SPORT.es

Un navire sans pilote conçu pour recréer le voyage historique du Mayflower à travers l’Atlantique il y a 400 ans a commencé son voyage océanique. Le Mayflower Autonomous Ship (MAS) a mis les voiles pour un voyage de 3 500 milles (5 630 km) au départ de Plymouth au Royaume-Uni au Massachusetts aux États-Unis.

Le voyage devait durer environ trois semaines, ont déclaré les chefs de projet. Vous effectuerez également des expériences au cours de votre voyage, en collectant des données sur la vie marine et en prélevant des échantillons. de déchets plastiques. Le voyage MAS, créé par la société de recherche océanique à but non lucratif ProMare et le géant de l’informatique IBM, fait partie des commémorations officielles du Mayflower 400.

Il a été créé pour montrer le développement de la technologie au cours des siècles depuis que les Pères Pèlerins ont mis le cap sur le Nouveau Monde, ont déclaré les chefs. Le trimaran de 50 pieds (15 m) longtemps avec l’énergie solaire est capable d’atteindre des vitesses jusqu’à 10 nœuds (20 km/h) et il est piloté par l’intelligence artificielle (IA) à bord.