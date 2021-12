Le robot Sophia deviendra un « être IA » pour le métavers

Sophia, le robot humanoïde qui est devenu populaire pour s’adresser à une conférence des Nations Unies, entre dans le métavers. Une version tokenisée du robot sera bientôt publiée, permettant des interactions autonomes dans un environnement gamifié.

Sophia est un robot créé en 2016 par Hansen Robotics, une entreprise basée à Hong Kong. Les capacités de communication et d’expression du robot l’ont rendu très populaire, et il a même obtenu la nationalité saoudienne.

Un article de blog publié le 6 décembre indiquait que le robot Sophia allait bientôt entrer dans l’espace NFT. Cette initiative a été rendue possible grâce à un partenariat entre Alethea AI et la place de marché Binance NFT.

« Ce partenariat pionnier lancera son premier IGO intelligent (offre initiale de jeu) avec 100 NFT intelligents. L’OIG présentera une édition limitée de 100 NFT intelligents historiques mettant en vedette Sophia en tant qu’IA », lit-on dans le billet de blog.

En outre, la publication note que la collection NFT s’appellera « Sophia’s Transmedia Universe as IA ».

L’enchère NFT se déroulera sur cinq jours et vingt iNFT seront publiés chaque jour. Le dernier jour de l’enchère NFT est le 21 décembre.

Alethea AI est une société de production de jetons intelligents non fongibles (iNFT). Le terme iNFT fait référence à un NFT révolutionnaire développé avec l’intelligence artificielle. Ces NFT ont une personnalité d’intelligence artificielle, apportant la programmabilité à leurs contrats intelligents. De plus, ces NFT sont suffisamment intelligents pour interagir avec les gens en temps réel dans un environnement gamifié.

L’annonce note en outre que les 100 iNFT seront compatibles avec Noah’s Ark, un projet de métaverse décentralisé sur Alethea AI.

L’art de la collection NFT sera illustré par Pat Lee. Lee est un artiste de bande dessinée populaire qui a travaillé sur des graphiques pour Marvel Comics et DC Comics. Lee a également travaillé avec différentes franchises telles que Batman, Ironman, Spiderman et Superman.

L’ARK de Noah est sorti en octobre et son objectif est de prendre en charge iNFT dans le métaverse. La plate-forme vise à garantir que votre métaverse peut être « habité par des NFT intelligents et interactifs ».

Le PDG d’Alethea AI, Arif Khan, a commenté cette évolution en déclarant :

Alethea AI est fière de collaborer avec Binance et l’équipe beingAI pour donner vie virtuellement à une version animée de Sophia en tant que NFT intelligent et interactif. Nous sommes profondément enthousiasmés par la philosophie et la vision d’êtreAI et pensons que nos organisations partagent la mission d’unir les cultures grâce à la puissance de l’IA.