Le Rocher au Carnaval des Noirs et des Blancs 2022

L’avenir de la musique alternative colombienne se trouve dans le sud du pays. Pas pour rien, certaines des propositions les plus intéressantes du moment viennent de là, de Pâturage, de la ville qui a cessé d’être une surprise pour devenir une réalité. Oui, c’est de là qu’ils viennent Général Bong, Briela Ojeda, Buha 2030 ou Int Ming.

Mais cela n’est pas sorti de nulle part. Elle résulte d’un processus constant et judicieux dans lequel des alliances – contrairement à d’autres régions du pays – ont fonctionné. Depuis quelque temps, les responsables culturels de la région se sont réunis pour œuvrer dans le même sens, celui d’enrichir la production artistique de la région et d’établir un dialogue entre leurs créations et celles du reste du pays, sans compter les pays voisins et le monde.

A lire : De nouvelles voix féminines à rencontrer à Nariño

Ce dialogue a abouti à la Circuit musical de Nariño, un groupe de gestionnaires dans lequel le travail d’événements et de festivals tels que le Galeras Rock, le New Bands Festival, le Background Festival, le Reactor ou l’Ecofest. Naturellement, le Carnaval des Noirs et des Blancs, Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, recueille le travail de tous ces agents. Pour son édition 2022, en trois étapes, le pari était de plus de 150 artistes qui ont présenté leurs propositions.

Le 2 janvier, c’était au tour du Concert de rock du carnaval, déjà l’une des étapes les plus importantes de tout ce circuit, pari des managers. « Le Rock Carnaval devient l’une des scènes les plus fortes de Pasto, après Galeras Rock, en raison de son budget musclé et parce qu’il fait partie du Carnaval Noir et Blanc », assure-t-il. Alex de la Cruz, directeur artistique de Corpocarnaval, entité en charge de la réalisation de l’événement. « Nous avons essayé de le projeter comme une plate-forme où nous pouvons générer un dialogue avec d’autres secteurs de la musique dans notre pays […] Je crois que Rock Carnaval peut devenir cette plate-forme qui articule le sud du pays avec l’Équateur et d’autres pays », ajoute-t-il.

Bilan de l’édition 2022

Le bilan de l’édition 2022 est plus que positif. Non seulement de l’affiche, mais aussi de la professionnalisation technique, avec une tribune et une production importante, tout cela sans compter que chacun des groupes a fait une balance. Pour la première fois il y avait une personne en charge de la direction artistique de l’événement et le public était présent en masse.

Accompagnement du gestionnaire Andres Jaramillo, artiste de carnaval et maire Chamorro allemand, était également fondamental dans l’ensemble du processus de création, de production et de réalisation du concept.

Objectifs pour 2023

Selon Alex de la Cruz, les objectifs pour 2023 sont de continuer à dynamiser le Circuit musical de Nariño et positionner le Concert de rock du carnaval comme l’une des scènes les plus importantes pour les artistes du pays. De plus, poursuivre les démarches de formation artistique qui contribuent au développement des propositions de la région.

Comment participer à une prochaine édition ?

Les groupes locaux peuvent contribuer à comprendre la dynamique de la Circuit musical de Nariño et participer aux différents festivals proposés dans la région. Cela garantit une alimentation constante et que la proposition du Carnaval de rock présenter des propositions artistiques en cours. Faites également partie des appels, des auditions et des marchés de la musique du pays.