Le Rock & Roll Hall Of Fame et Goodyear annoncent les finalistes de « From Garage To Glory »

le Temple de la renommée du rock and roll et le Compagnie de pneus et de caoutchouc Goodyear, en collaboration avec le Les Cavaliers de Cleveland, a annoncé trois finalistes pour le “Du garage à la gloire” concours et invitent maintenant la nation à désigner le gagnant.

Lancé en avril 2021, “Du garage à la gloire” est une recherche de talents à l’échelle nationale qui donnera à un musicien ou groupe en herbe la chance de se produire en direct sur scène au Temple de la renommée du rock and roll fête d’intronisation, 10 000 $ et plus. La période de soumission du concours demandait aux musiciens de soumettre une chanson originale et l’histoire derrière son inspiration.

Après avoir reçu des soumissions de chansons d’artistes talentueux de tout le pays, le Temple de la renommée du rock and roll et un panel de juges a identifié les trois finalistes du concours en fonction de leur talent artistique, de leur originalité et de leur capacité à inspirer par la musique. le Salle du Rocher et son panel de juges ont identifié SARAH FOI de Nashville et SUCRE ÉTANCHE et RÉCRÉATION, tous deux de Cleveland, en tant que trois finalistes basés sur l’art, l’originalité et la capacité d’inspirer à travers la musique. Jusqu’au 16 juillet, les fans peuvent écouter les candidatures des finalistes et voter pour leur favori sur FromGarageToGlory.com.

Le gagnant sera annoncé à la mi-août, avant de se produire sur scène au Temple de la renommée du rock and roll fête d’intronisation le 28 octobre.

“Il y a des artistes incroyables et diversifiés dans tout le pays et ce fut un grand plaisir d’écouter leurs chansons”, a déclaré Greg Harris, Président et CEO, Temple de la renommée du rock and roll. “Nous sommes incroyablement inspirés par tous les musiciens qui ont participé et nous avons hâte de voir qui l’Amérique votera comme gagnant. Merci à Bonne année et le Les Cavaliers de Cleveland pour nous aider à identifier les étoiles montantes de demain !”

Pour en savoir plus sur le concours et voter, visitez FromGarageToGlory.com. Suivez la conversation sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fromgaragetoglory.

