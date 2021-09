Le Rocketeer sur Disney Plus est à ne pas manquer

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Avec Disney travaillant maintenant sur un redémarrage, c’est le moment idéal pour rattraper le classique de super-héros de 1991 The Rocketeer sur Disney Plus.

Le film d’aventure réalisé par Joe Johnston est en avance sur son temps et toujours aussi agréable. Si vous l’avez manqué lors de sa sortie ou si vous ne l’avez pas vu depuis un moment, ne manquez pas votre chance de le diffuser aujourd’hui.

Un classique sous-estimé

The Rocketeer, basé sur la bande dessinée de Dave Stevens, n’a pas été un grand succès à sa sortie il y a 30 ans. Il est venu et est parti sans grande fanfare ni gros chiffres au box-office.

Mais il a perduré et est devenu un classique improbable à part entière. L’histoire est assez simple mais laisse beaucoup de place à de formidables performances d’acteurs comme Timothy Dalton, Alan Arkin, Paul Sorvino, Terry O’Quinn, John Polito, Margo Martindale et ses deux protagonistes, Billy Campbell et Jennifer Connelly.

Le Rocketeer est bien meilleur que ne le laisserait penser sa réception initiale.

En 1938, Cliff Secord est un pilote cascadeur sur le point de réussir lorsqu’il découvre un mystérieux jet pack caché dans son avion. Caché là par des truands qui l’ont volé au célèbre aviateur Howard Hughes, le jet pack permet à Cliff de devenir le héros volant, le Rocketeer. Mais avec les nazis dans son histoire, Cliff se rend compte qu’il est peut-être dépassé.

En tant qu’histoire d’origine de super-héros, The Rocketeer atteint de nombreuses notes élevées avec lesquelles les films de héros ultérieurs ont eu du mal. Et cela ressemble à un plan pour certains des premiers films de l’univers cinématographique Marvel. Nous rencontrons une foule de personnages attachants, apprenons les enjeux d’un conflit étrange et faisons une balade passionnante dans un temps d’exécution serré.

Le Rocketeer a également l’air incroyable et nous donne juste assez de plaisir campy et pulpeux pour garder les choses étranges et pas trop sombres ou sérieuses.

Le Rocketeer… Le Premier Vengeur ?

Je ne plaisante pas quand je dis que The Rocketeer ressemble à un modèle pour l’univers cinématographique Marvel. Beaucoup des meilleurs succès de Marvel trouvent leurs prototypes dans le film. Il est parfaitement logique que le réalisateur Joe Johnston réalise Captain America: The First Avenger pour Marvel 20 ans plus tard. Vous pouvez également voir l’influence de Raiders of the Lost Ark, sur lequel Johnston avait travaillé en tant que directeur artistique des effets visuels.

Dans Cliff, nous voyons des allusions à Steve Rogers/Captain America et Tony Stark/Iron Man à venir. Il a un peu de l’arrogance impétueuse de Tony et un peu de la bonté américaine de Steve. C’est un idéaliste et un rêveur, et il cherche le numéro un. Le jetpack est comme l’armure d’Iron Man et le sérum de super-soldat de Captain America, tout en un, lui donnant cet avantage supplémentaire pour devenir le meilleur possible.

Mais en mélangeant les deux héros plus grands que nature, il devient plus que la somme de ses parties.

Cliff n’est pas aussi arrogant et égoïste que Tony. Et il n’est pas aussi pur que Steve. C’est plus un gars ordinaire que l’un d’eux. Et cela rend le voyage de son héros plus fondé et finalement gratifiant.

Il devient plus organiquement son personnage de héros, mais avec des résultats similaires. Il est apparu sur la scène 20 ans avant Captain America: The First Avenger, et à bien des égards, il a battu Cap au poing.

Le Rocketeer reçoit enfin de l’amour

Le Rocketeer a certainement reçu un amour bien mérité ces derniers temps, avec plusieurs articles de grande envergure célébrant son 30e anniversaire plus tôt cette année.

Scott Tobias du Guardian l’a célébré en déclarant : « Le Rocketeer ressemble, au mieux, à une tournée en arrière-plan d’Hollywood romancé. Les séquences d’action sont pleines de suspense et d’esprit visuel, en particulier l’affrontement culminant au sommet d’un dirigeable nazi, mais c’est surtout mémorable en tant que machine à remonter le temps dans un endroit qui n’a jamais existé, entre l’histoire du dessin animé et la fantaisie sur grand écran. Qui ne voudrait pas lui rendre visite ?

Quelqu’un chez Disney semble avoir reçu le mémo. Une série basée sur le film et la bande dessinée créée en 2019 sur Disney Junior et Disney Channel. Dans ce document, une fillette de sept ans hérite du jet pack familial pour devenir le prochain Rocketeer.

Et maintenant, Disney produit un reboot, ou plutôt une suite. Le retour du Rocketeer sera produit par la bannière Yoruba Saxon Productions de David Oyelowo, Oyelowo devant jouer le rôle principal. La suite suivra un aviateur de Tuskegee à la retraite qui reprendra le flambeau du Rocketeer. Oyelowo a précédemment joué un aviateur de Tuskegee dans Red Tails en 2012.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour le redémarrage, mais c’est le moment idéal pour se familiariser avec l’original The Rocketeer sur Disney Plus avant sa sortie.