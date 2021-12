« America’s Got Talent » vedette Jay Jay Phillips – dont les gros cheveux ont attiré autant d’attention que son talent – ​​est décédé des complications liées à COVID-19.

Un membre de la famille nous dit que Jay Jay luttait contre la maladie à la maison la semaine de Thanksgiving. On nous dit que la famille et les amis le contactaient en permanence par téléphone et qu’il s’est détérioré la veille des vacances.

La famille de Jay Jay l’a exhorté à aller à l’hôpital, mais il leur a juste dit qu’il avait besoin de plus de sommeil… et c’était la dernière fois qu’ils avaient eu de ses nouvelles.

On nous dit que la petite amie de Jay Jay et sa mère – qui est infirmière – sont allées le voir le jour de Thanksgiving et l’ont trouvé mort. Le membre de la famille nous dit que Phillips n’était pas vacciné, mais juste avant qu’il ne tombe malade, il avait commencé à dire aux gens qu’il prévoyait de se faire vacciner bientôt.

Le père de Phillips, avec qui il vivait, est actuellement hospitalisé et se bat pour sa vie sous respirateur.

Jay Jay a fait sa première apparition dans la saison 4 du concours de talents, mais a été éliminé tôt. Il est revenu au cours de la saison 12, mais a été éliminé dans les coupes des juges juste avant les quarts de finale.

Phillips avait 30 ans.

DÉCHIRURE