Le Roi célèbre la vaccination et demande un « consensus » pour « continuer à progresser »

Le message traditionnel de Felipe VI ce Noël a eu un patine d’optimisme, malgré le « carrefour & rdquor; dans lequel, a-t-il dit, Covid-19 a placé la planète entière. Le Chef de l’Etat a célébré le processus de vaccination en Espagne et le « positif & rdquor; de la figure de occupé et a demandé à voir la nouvelle réalité pandémique comme « Une opportunité historique & rdquor ;. Au lieu d’enlaidir les politiques la tension dans laquelle ils sont installés, il a exigé de la « compréhension » pour apporter de la sérénité à la société. Et concernant les problèmes juridiques et fiscaux de son père, Juan Carlos Ier, n’a prononcé qu’une phrase qui peut être comprise comme une allusion à cette question : lorsqu’il a souligné le rôle que jouent les institutions dans le progrès d’un pays, il a assuré que toutes les positions le public doit « respecter et se conformer aux lois et être exemple d’intégrité publique et morale & rdquor ;.

Le roi a enregistré l’adresse dans une salle du Palacio de la Zarzuela adjacente à la Publics. Avec une paysage plus lumineux et moderne que les années précédentes (il a inclus deux tableaux d’art contemporain et des tables en verre placées), Felipe VI s’est adressé aux Espagnols pendant 12 minutes dans un discours qui a commencé par un souvenir du claquettes qui ont subi l’éruption de Vieux Sommet pendant trois mois puis a abordé les « défis & rdquor; ce que le coronavirus a signifié. Il a d’abord célébré le succès de la science avec un vaccins obtenus en un temps record et avait des mots de mémoire pour les victimes décédées du Covid et aussi pour lui personnel de santé. « Nous vous remercions infiniment, avec tout notre soutien et nos encouragements & rdquor ;, a-t-il souligné.

Felipe VI a souligné que cette crise sanitaire a montré que « des solutions au niveau mondial sont nécessaires & rdquor; et il a affecté les « principes d’organisation sociale et de coexistence en liberté & rdquor; générer un scénario « plein de incertitudes Oui contrastes& rdquor ;.

« Doit-on se laisser emporter par le pessimisme ? Faut-il tomber dans le conformisme en espérant que les problèmes se résolvent d’eux-mêmes ? Je ne pense pas & rdquor;, a-t-on répondu. Le monarque conseille un « Rapide & rdquor; acceptation des changements, car d’eux surgissent « des initiatives pleines d’ambition pour s’améliorer & rdquor ;. L’enjeu est de « continuer à progresser avec les nations les plus avancées & rdquor; ou perdre « step & rdquor; », a-t-il prévenu. Et dans ce dilemme, il a souligné le rôle des institutions, qu’il a exhorté à atteindre « consensus& rdquor; et faciliter la « compréhension » pour donner « la tranquillité d’esprit nécessaire aux familles & rdquor;. Un appel aux politiques qui intervient après des mois au cours desquels le dialogue entre le gouvernement et certaines communautés et dirigeants a été plein de chocs et d’impolitesse en raison des décisions pour tenter d’arrêter la contagion par Covid.

C’est lui deuxième année que Juan Carlos Ier passera les festivités hors d’Espagne, après avoir quitté le pays en août 2020 en raison d’informations sur sa supposée fortune cachée. L’année dernière, Felipe VI en faisait à peine une mention voilée et, cette fois, la référence a été encore plus indirecte, affirmant que tous les agents publics doivent « se conformer aux lois et être un exemple d’intégrité et de morale & rdquor ;.

Sans références au mouvement indépendantiste

Le Roi n’a pas non plus souhaité annoncer des mesures d’actualisation des « critères éthiques & rdquor; de la monarchie et la rapprocher du XXIe siècle. Depuis juin 2015, le chef de l’Etat n’a approuvé aucune initiative en la matière. Le chef de la Maison du Roi, Jaime Alfonsin, a rencontré à plusieurs reprises l’ancienne première vice-présidente Carmen Calvo, entre septembre 2020 et le début de cette année, pour défricher cette nouvelle voie, mais les idées qui ils sont même « écrits & rdquor;, comme ce journal l’a appris, ils sont toujours dans un tiroir.

Un autre sujet qui a été omis du discours était le défi de la mouvement indépendantiste catalan, après presque une décennie au cours de laquelle le ‘procés’ faisait partie du noyau des messages de Noël de la Couronne. Le monarque a fait plusieurs références au « grand projet & rdquor; de la Constitution et de l’esprit d’« unité & rdquor; et « dialogue & rdquor; qu’il convoque avant de conclure par un dernier message d’espoir : « L’histoire nous apprend que nous, les Espagnols, avons su surmonter l’adversité (& mldr;) Je n’ai aucun doute qu’avec de la détermination, du dynamisme et du caractère nous y parviendrons & rdquor ;.